В Риме начался второй раунд переговоров между Ираном и США

Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Об этом сообщает телеканал IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду - спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Уточняется, что переговоры проходят в резиденции посла Омана.