https://news.day.az/world/1746178.html В Риме начался второй раунд переговоров между Ираном и США Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Об этом сообщает телеканал IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду - спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф.
В Риме начался второй раунд переговоров между Ираном и США
Иран и США начали второй раунд переговоров по ядерным вопросам в столице Италии, Риме. Об этом сообщает телеканал IRIB, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел (МИД) Аббас Арагчи, а американскую команду - спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. Уточняется, что переговоры проходят в резиденции посла Омана.
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