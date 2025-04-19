Землетрясение в Азербайджане

В Ярдымлинском районе в 16:00 по местному времени произошло землетрясение.

Об этом Day.Az сообщили в бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.

Эпицентр залегал на глубине 11 км, магнитуда составила 3,3.

По информации, землетрясение было зафиксировано в 10 км к северо-востоку от Ярдымлинской сейсмостанции - в Ярдымлинском районе.