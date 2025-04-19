https://news.day.az/society/1746202.html Землетрясение в Азербайджане В Ярдымлинском районе в 16:00 по местному времени произошло землетрясение. Об этом Day.Az сообщили в бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы. Эпицентр залегал на глубине 11 км, магнитуда составила 3,3.
Землетрясение в Азербайджане
В Ярдымлинском районе в 16:00 по местному времени произошло землетрясение.
Об этом Day.Az сообщили в бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы.
Эпицентр залегал на глубине 11 км, магнитуда составила 3,3.
По информации, землетрясение было зафиксировано в 10 км к северо-востоку от Ярдымлинской сейсмостанции - в Ярдымлинском районе.
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