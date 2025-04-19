https://news.day.az/politics/1746204.html Джейхун Байрамов принял участие в похоронах отца Мевлюта Чавушоглу - ФОТО Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу.
Джейхун Байрамов принял участие в похоронах отца Мевлюта Чавушоглу - ФОТО
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон отца Мевлюта Чавушоглу.
Как сообщает в субботу Day.Az, об этом говорится в публикации на странице посла Азербайджана в Турции Рашада Мамедова в социальной сети X.
Отмечается, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял участие в церемонии похорон Османа Чавушоглу, отца бывшего министра иностранных дел Турции и депутата Великого Национального собрания Турции Мевлюта Чавушоглу, выразив свои соболезнования.
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