Представлена клавиатура с поддержкой деталей от Lego

Компания KBDcraft представила новую механическую клавиатуру Sachiel в формате TKL, с возможностью модифицировать корпус деталями Lego. Об этом сообщает портал "Хабр", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Одной из ключевых особенностей Sachiel является возможность замены шести навигационных клавиш справа на четыре поворотных энкодера или применения Lego-совместимых компонентов для изменения компоновки. Устройство поддерживает открытую прошивку QMK и веб-интерфейс VIAL, что предоставляет пользователям гибкость в настройке макросов, подсветки и функционала клавиш.

Дизайн и название Sachiel, как и в случае предыдущих моделей KBDcraft (Lilin, Israfel, Adam), вдохновлены аниме Evangelion. Клавиатура будет доступна в молочно-белой, красной и черной цветовой гаммах.

Точные технические характеристики пока не раскрываются. Вероятнее всего, подробнее об этом расскажут в рамках запуска краудфандинговой кампании на Kickstarter в апреле. Ожидаемая стоимость составит $100-$130, что обусловлено модульной конструкцией и адаптацией корпуса под Lego-совместимые крепления.