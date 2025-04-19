https://news.day.az/sport/1746199.html Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который проходит в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа", мужчины соревнуются в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет, а женщины - в возрастной группе старше 40 лет.
Стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов
Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который проходит в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа", мужчины соревнуются в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет, а женщины - в возрастной группе старше 40 лет.
В этом году в чемпионате принимают участие около 60 человек. Они определят победителей и призеров как в личном, так и в парном зачете.
Соревнования завершатся завтра.
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