Сегодня стартовал чемпионат Азербайджана по настольному теннису среди ветеранов.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире, который проходит в спортивно-оздоровительном комплексе "Шуа", мужчины соревнуются в возрастных группах 40-49, 50-59, 60-69 и старше 70 лет, а женщины - в возрастной группе старше 40 лет.

В этом году в чемпионате принимают участие около 60 человек. Они определят победителей и призеров как в личном, так и в парном зачете.

Соревнования завершатся завтра.