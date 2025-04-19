Музыкальный вечер высокого искусства: волшебство симфонии в сердце Баку

На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось по-настоящему вдохновляющее событие - концерт Симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Этот вечер стал настоящим праздником для всех ценителей классической музыки, где виртуозность исполнителей слилась с гениальностью великих композиторов, передает Day.Az.

Оркестром дирижировал главный дирижёр театра, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев. Его уверенное и вдохновенное руководство придало выступлению особую глубину и выразительность.

Музыкальную палитру вечера украсили выступления блистательных солистов: заслуженных артистов Рены Рагимовой (альт), Юлии Моториной, Алексея Милтыха (виолончель), а также талантливых исполнителей Нармин Рзаевой (фортепиано), Ирины Бысовой (фагот), Мурада Тагиева (гобой), Чолпон Аманжоловой (альт), Ренаты Абубакировой (скрипка), Мирхалида Мамедзаде, Илахи Мамедовой, Ниджата Мамедова (флейта) и Мухаммедаали Пашазаде (кларнет). Каждый из них внёс в концертную программу свою уникальную интонацию и эмоциональный колорит.

Зрители смогли насладиться произведениями как азербайджанских композиторов, передающих дух национальной культуры, так и выдающихся европейских авторов, чьи сочинения являются золотым фондом мирового музыкального наследия.

В этот вечер филармония звучала особенно - она дышала музыкой, наполнялась её ритмами, эмоциями и магией. Концерт стал ещё одним подтверждением того, что музыка - универсальный язык, способный объединять поколения, культуры и сердца.

Фото - Кямран Багиров

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