https://news.day.az/officialchronicle/1486655.html Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал
Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал
12 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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