Завтра в университете ADA состоится презентация отчета "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Презентацию проведут заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев.