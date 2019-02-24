В Баку расскажут о незаконной деятельности армян на оккупированных территориях - Снимки со спутника
24 февраля 2019 22:04 238
Завтра в университете ADA состоится презентация отчета "Незаконная деятельность на оккупированных Арменией территориях Азербайджана: спутниковые снимки", передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Презентацию проведут заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и председатель ОАО "Азеркосмос" Рашад Набиев.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!