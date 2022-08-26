Новые видеокадры вступления подразделений азербайджанской армии в город Лачин, сёла Забух и Сус

Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры вступления подразделений азербайджанской армии в город Лачин, сёла Забух и Сус

Day.Az представляет вниманию эти видеокадры.