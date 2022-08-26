https://news.day.az/politics/1490315.html Новые видеокадры вступления подразделений азербайджанской армии в город Лачин, сёла Забух и Сус - ФОТО - ВИДЕО
Новые видеокадры вступления подразделений азербайджанской армии в город Лачин, сёла Забух и Сус - ФОТО - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило новые видеокадры вступления подразделений азербайджанской армии в город Лачин, сёла Забух и Сус
Day.Az представляет вниманию эти видеокадры.
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