Президент Ильхам Алиев: Я не приглашал Минскую группу с визитом, это была ваша идея

Я не приглашал Минскую группу с визитом. Однако, когда мне сообщили, что Минская группа хочет приехать, я сказал, что не возражаю. Может у них есть что мне сказать. Если вы хотите сказать это перед камерами, пожалуйста. Если не хотите, я скажу им, чтобы они ушли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Стефаном Висконти, сопредседателем от США Эндрю Шофером, чрезвычайным и полномочным послом России в Азербайджане Михаилом Бочарниковым и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

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