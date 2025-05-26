Барро в Ереване

Автор: Мехти Ахмедзаде

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро находится в Армении, где провел совместную пресс-конференцию с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Как всегда, абсурда прозвучало много.

Барро не стал изменять своим традициям нести ахинею и заявил, что "Франция продолжает поддерживать перемещенных лиц из Нагорного Карабаха, а также Армению". Кроме того, министр анонсировал открытие консульства Франции в Горисе (привет России).

То, что не было никаких перемещенных лиц из Карабаха, министр признавать, конечно же, не стал. Он будет в упор игнорировать тот факт, что армяне уехали сами, добровольно. Не задаст он Мирзояну и вопрос в духе "ребят, а чего же армяне уехали, раз им предлагали остаться?". И понятно почему.

А вот открытие консульства в Горисе - это уже далеко не просто жест "дружбы". Это демонстративный и откровенно провокационный шаг, который может иметь крайне негативные последствия для всей региональной стабильности.

Горис - город, находящийся в непосредственной близости к границе с Азербайджаном и к Зангезурскому коридору. И размещение именно там французского консульства - это не про визовые услуги для туристов. Открытие консульства можно расценивать как попытку легитимизировать армянские амбиции в регионе, дать локальную точку опоры для будущих политических и, не исключено, гуманитарных провокаций.

Под этими амбициями скрывается не только стремление затормозить реализацию Зангезурского коридора, но и желание сохранить тему Карабаха в международной повестке. Даже несмотря на то, что конфликт завершён. Более того, размещение консульства вблизи азербайджанской границы создаёт удобный предлог для последующего вмешательства под прикрытием "защиты прав" или "гуманитарной реакции". Это также позволяет армянской стороне усилить взаимодействие с Францией как альтернативным внешнеполитическим партнёром, что не способствует миру, а, наоборот, может усилить напряжённость и подорвать и без того хрупкое доверие между сторонами.

Не исключено, что следующим шагом станет появление под видом "дипломатов" всевозможных советников, наблюдателей, а позже - и "миссий", которые под прикрытием флага будут вмешиваться в любые локальные инциденты, совершаемые Арменией, чтобы представить Азербайджан в негативном ключе.

Всё это лишь доказывает: Париж не заинтересован в мире. Он заинтересован в конфликте.

Далее Барро на встрече с Мирзояном начал глагольствовать о том, что Франция поддержала усилия правительства Армении по достижению мирного соглашения с Азербайджаном(?).

Господин, Барро, вы пьяны? Мирный договор - это инициатива Азербайджана, а не Армении. Данный этап - это исключительная заслуга и гуманизм Баку.

"Когда обе стороны достигли политического соглашения, мы приветствовали и призвали Азербайджан подписать его. Поскольку этот важный регион, который играет центральную роль, является коммуникационным узлом для Европы, очень важно, чтобы это соглашение было подписано", - продолжил глава багетовой дипломатии.

Вы бы лучше Армению призвали изменить конституцию, в которой закреплены претензии к территориальной целостности Азербайджана. Только после этого будет подписан договор. Требования Баку совершенно разумны и конструктивны, ибо, учитывая процветающий реваншизм в Армении, нет никаких гарантий, что завтра очередной после Пашиняна политик не объявит новую войну.

Барро, как дипломат, не может этого не понимать. Но, судя по всему, понимание здесь уступает место откровенной политической ангажированности. Французский министр продолжает играть роль внешнеполитического громкоговорителя армянского лобби, предпочитая закрывать глаза на реальное положение дел.

Он говорит о "поддержке мира", но сам поощряет шаги, которые дестабилизируют регион. Он говорит о "политическом соглашении", но ключевые факты. Он говорит о "центральной роли региона для Европы", но при этом делает всё возможное, чтобы Европа получила не стабильный транспортный хаб.

Франция сознательно переворачивает реальность. В заявлениях Барро Азербайджан снова выставляется в роли "препятствия", хотя именно наша страна предложила и разработала дорожную карту мира.

Если Париж действительно хочет мира, то первым делом должен перестать поддерживать армянские фантазии. Южный Кавказ - это не французская колония и не сцена для дешёвых дипломатических манипуляций. Здесь не нужны ни покровители, ни поучающие морали лицемеры. Здесь нужен чёткий и честный подход - с уважением к границам, суверенитету и праву стран региона самим решать свою судьбу.

Если Жан-Ноэль Барро этого не понимает - он либо некомпетентен, либо сознательно играет грязную игру, в которой Франция выступает не гарантом мира, а стороной, раздувающей конфликты. И чем быстрее он уберёт руки от Кавказа, тем больше шансов, что регион сам сможет выстроить прочный и справедливый мир.