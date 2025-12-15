Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını təltif edib - SƏRƏNCAM
Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sərəncama əsasən, Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:
"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə
Mirzəyev Rəfail Xalid oğlu - general-leytenant
1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Abdullayev Qüdrət Həsən oğlu - general-mayor
2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Adıgözəlov Elçin Şirxan oğlu - general-mayor
Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu
3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə
Hüseynov Xaliq Tapdıq oğlu - polkovnik
Musayev Füzuli İsa oğlu - polkovnik
Səmədov Hikmət Vasif oğlu - polkovnik
Nəcəfov Peyman Mehman oğlu - polkovnik-leytenant
3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə
Əsədov Elxan Xəlil oğlu
"Tərəqqi" medalı ilə
Əhmədov Eldar Paşa oğlu
Əmrahov Azad Tahir oğlu
Quliyev Elçin Malik oğlu
"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə
Mirzəyev Şahin Əyyub oğlu - general-mayor
Məmmədli Cavid Qafar oğlu - polkovnik
Ağasiyev Ağasi Murad oğlu - polkovnik-leytenant
Cəfərov Natiq Oqtay oğlu - polkovnik-leytenant
Əsgərov Vüqar Nadirəli oğlu - polkovnik-leytenant
Əliyev Rüfət Zöhrab oğlu - mayor
Rzayev Akif Məhərrəm oğlu - mayor
Qalayev Zamin Zelan oğlu - gizir
Məmmədova Sevinc Xəzər qızı - gizir
"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə
Əmiraslanov Xəzər Kamal oğlu
Əsədov Rüfət Nadir oğlu
İbrahimov Elçin Eldəniz oğlu
Qurbanov Kamal Vaqif oğlu
Nəsirov İsmayıl Rauf oğlu
Ömərli Vüsalə Saleh qızı
2-ci dərəcəli "Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" medalı ilə
Fəradov Rüfət Lətif oğlu - daxili xidmət general-mayoru
3-cü dərəcəli "Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" medalı ilə
Nəsirli Mehmandar İslam oğlu - daxili xidmət polkovnik-leytenantı
Zeynalov Famil Tofiq oğlu - daxili xidmət baş leytenantı
Cəfərov Ehtiram Fazil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Əkbərov Azər Valeh oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Ələskərov Murad Kamal oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Həsənov Cəsarət Ziyəddin oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Həsənov Ramil Amil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Xəlilov Ramil Ələkbər oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
İmanov Yəhya Səfər oğlu - daxili xidmət baş çavuşu
Rzayev Məhəmməd Amil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu.
