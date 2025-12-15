Prezident İlham Əliyev Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarını təltif edib

Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.

Sərəncama əsasən, Xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

"Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə

Mirzəyev Rəfail Xalid oğlu - general-leytenant

1-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Abdullayev Qüdrət Həsən oğlu - general-mayor

2-ci dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Adıgözəlov Elçin Şirxan oğlu - general-mayor

Məmmədov Vidadi Məmməd oğlu

3-cü dərəcəli "Vətənə xidmətə görə" ordeni ilə

Hüseynov Xaliq Tapdıq oğlu - polkovnik

Musayev Füzuli İsa oğlu - polkovnik

Səmədov Hikmət Vasif oğlu - polkovnik

Nəcəfov Peyman Mehman oğlu - polkovnik-leytenant

3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

Əsədov Elxan Xəlil oğlu

"Tərəqqi" medalı ilə

Əhmədov Eldar Paşa oğlu

Əmrahov Azad Tahir oğlu

Quliyev Elçin Malik oğlu

"Hərbi xidmətlərə görə" medalı ilə

Mirzəyev Şahin Əyyub oğlu - general-mayor

Məmmədli Cavid Qafar oğlu - polkovnik

Ağasiyev Ağasi Murad oğlu - polkovnik-leytenant

Cəfərov Natiq Oqtay oğlu - polkovnik-leytenant

Əsgərov Vüqar Nadirəli oğlu - polkovnik-leytenant

Əliyev Rüfət Zöhrab oğlu - mayor

Rzayev Akif Məhərrəm oğlu - mayor

Qalayev Zamin Zelan oğlu - gizir

Məmmədova Sevinc Xəzər qızı - gizir

"Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

Əmiraslanov Xəzər Kamal oğlu

Əsədov Rüfət Nadir oğlu

İbrahimov Elçin Eldəniz oğlu

Qurbanov Kamal Vaqif oğlu

Nəsirov İsmayıl Rauf oğlu

Ömərli Vüsalə Saleh qızı

2-ci dərəcəli "Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" medalı ilə

Fəradov Rüfət Lətif oğlu - daxili xidmət general-mayoru

3-cü dərəcəli "Fövqəladə hallar orqanlarında xidmətdə
fərqlənməyə görə" medalı ilə

Nəsirli Mehmandar İslam oğlu - daxili xidmət polkovnik-leytenantı

Zeynalov Famil Tofiq oğlu - daxili xidmət baş leytenantı

Cəfərov Ehtiram Fazil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Əkbərov Azər Valeh oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Ələskərov Murad Kamal oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Həsənov Cəsarət Ziyəddin oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Həsənov Ramil Amil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Xəlilov Ramil Ələkbər oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

İmanov Yəhya Səfər oğlu - daxili xidmət baş çavuşu

Rzayev Məhəmməd Amil oğlu - daxili xidmət baş çavuşu.