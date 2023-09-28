Бежавшие члены незаконных формирований - боевики или беженцы?

Автор: Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

На днях в соцсетях один из российских журналистов, находящихся на содержании армянства, назвал сложивших оружие и в силу этого амнистированных Президентом Ильхамом Алиевым и выехавших в Республику Армения из Карабахского региона Азербайджана боевиков "беженцами".

Безграмотность, примитивизм мышления и усердие в отрабатывании армянских денег поражают воображение. Даже услужить армянам нормально не могут, подкладывая свинью.

Разберемся в сказанном. Прежде всего, на момент завершения локальных мероприятий антитеррористического характера в зоне Карабахского региона Азербайджана, где проживали этнические армяне и которая временно находилась под контролем РМК, никто из армян не владел паспортом Азербайджана. У всех было армянское гражданство и в небольшом количестве российское. Азербайджанского гражданства и паспортов не имел никто.

Все это этнически армянское население делится на четыре группы: 1) лица, которые проживали в Карабахском регионе до начала конфликта в 1988 году; 2) лица, переселившиеся в Карабах в период конфликта с целью участия в террористических действиях и оккупации азербайджанских территорий, а затем оставшиеся на этой земле, создавшие семьи и т.д.; 3) лица, переселенные на постоянное место жительства в Карабах после первой Карабахской войны 1992-1994 года; 4) лица, оставшиеся в Карабахе в составе частей вооруженных сил Республики Армения, других незаконных вооруженных формирований.

Из этих четырех категорий лишь первая имеет право на приобретение азербайджанского гражданства в установленном порядке и интеграцию в азербайджанское общество. Оставшиеся три категории не имеют прав на проживание в пределах Азербайджана и подлежат выдворению либо привлечению к уголовной ответственности.

Как уже было сказано, для лиц, добровольно сдавших оружие, Президентом Азербайджана была объявлена амнистия и созданы условия для выхода с территории страны. Те же, кто не сдаст оружие, подлежит уголовной ответственности либо нейтрализации.

В первые же дни после локальных мероприятий антитеррористического характера в зоне Карабахского региона Азербайджана его территорию покинули несколько тысяч этнических армян, подавляющее большинство которых относятся ко второй, третьей и четвертой категориям, приведенным выше, и членам их семей. Поэтому назвать их "беженцами" ну просто никак невозможно, даже вопреки нормам международного права. ПРОСТО, КАК ПРИБЕЖАЛИ, ТАК И УБЕЖАЛИ.

Как же могут интегрироваться в азербайджанское общество те этнические армяне, которые проживали до начала конфликта? Об этом далее.

Президент Ильхам Алиев после капитуляции Республики Армения однозначно заявил о возможности армян-граждан Азербайджана, проживавших до конфликта в нагорной части Карабаха и признающих азербайджанские законы, безопасно, свободно, проживать на равных условиях со всеми другими национальными меньшинствами в Азербайджане. Азербайджан гарантирует эти права всем национальным меньшинствам, в том числе и армянам. Он неоднократно заверял, что под юрисдикцией Азербайджана армяне будут жить хорошо, избавятся от бедности и получат перспективы. Глава государства подчеркивал, что Азербайджан вел войну не с армянским народом, а с оккупантами и преступниками, захватившими наши территории, и в дальнейшем армяне смогут жить в безопасности и с достоинством в Карабахе, как сейчас они живут в других регионах страны.

Вопрос интеграции армян Карабаха в азербайджанское общество, пожалуй, один из самых непростых. Агрессивный национализм, ксенофобия, столетиями взращенные в армянской среде, оказали разрушительное воздействие на ментальность армянского народа. Настолько разрушительное, что, даже живя многие годы в интернациональной и мультикультуральной семье народов Азербайджана, армянские граждане легко поддались националистической пропаганде.

В результате массированной пропаганды реваншистских настроений, идущих и сегодня из Республики Армения, от всего армянства, не все армяне сознают восстановленные реалии территориальной целостности Азербайджана. Обратите внимание: не новые реалии, а восстановленные. В какой-то степени реалии заслоняло от армян Карабаха и присутствие российских миротворцев, насчет которых у жителей бывшего сепаратистского образования имелись определенные иллюзии. Например, иллюзии насчет возможности остаться вне юрисдикции Азербайджана, в частности, не принимать азербайджанского гражданства, а сохранить гражданство Армении, в которое карабахские армяне массово перешли в период оккупации, или даже принять российское.

В соответствии со статьей 10 Закона Азербайджанской Республики о гражданстве, наше государство не признает двойное гражданство.

Иностранные граждане не обладают правом постоянного проживания на территории Азербайджана, сроки их пребывания ограничены нормами внутригосударственного законодательства и двусторонними межправительственными соглашениями. Поэтому все иностранцы, не имеющие законных оснований для проживания на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях, должны будут покинуть территорию Азербайджана.

Следует отметить, что нормы азербайджанского законодательства в сфере гражданства соответствуют международным стандартам и международной практике в сфере исключения случаев безгражданства и двойного гражданства.

Таким образом, чтобы продолжать жить на территории Азербайджана и пользоваться всеми экономическими и социальными благами, которые это дает им азербайджанское гражданство, все карабахские армяне, имеющие право на восстановление азербайджанского гражданства, должны официально отказаться от армянского и любого другого гражданства, в котором они состоят в настоящее время Лишь после этого они могут обрести азербайджанское гражданство и право на проживание на азербайджанской земле.