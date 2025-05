Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

"Азербайджан продвигает план оккупации Армении всей своей мощью!"

- гневно закричал Арман Татоян, при этом так размахивая руками, что три голубя, мирно сидевшие на карнизе Ереванского Центра Правды, Слёз и Справедливости, в ужасе упали в обморок.

Прежде чем мы окунёмся в омут этого интеллигентного мракобесия с лицом Татояна, давайте освежим в памяти эту потрясающую новость, которая, по степени абсурда, могла бы войти в Золотой фонд Лечебного Нарратива Минздрава Армении.

Итак, по версии господина с лицом вечного обиженного на географию:

- Азербайджан всеми силами (а сил, по Татояну, у Азербайджана, видимо, миллиард и еще немного) продвигает план по оккупации Армении.

- На международных площадках якобы исчезло слово "Армения", его заменили на "Западный Азербайджан" (страшно подумать, что будет дальше: может, и слово "Ереван" заменят на "Йени Бакы"?).

- А премьер-министра Армении бедные азербайджанцы, по словам Татояна, буквально загоняют в угол, требуя конкретных дат "возвращения".

Словом, в офисе Татояна кто-то явно от души разбрызгал жидкость для страха, и теперь вся команда Центра Права и Справедливости сидит под столами с фольгой на голове и читает карту Ближнего Востока как роман ужасов.

Арман Татоян - это человек, который, кажется, родился уже в состоянии пресс-конференции. Или случайно выжил во время аборта. У него всё - трагедия, всё - угроза, всё - фатализм. Он говорит не словами, а печатными заголовками, где каждое предложение должно сопровождаться восклицательным знаком и звуком падающего хрустального люстера.

Если бы Татоян был врачом, он поставил бы диагноз каждому второму: "Пациент страдает от азербайджанской геополитики". А если бы он преподавал в школе, то поставил бы двойку за то, что в сочинении не было слов "геноцид", "вторжение" и "угроза миру во всём мире от 10 миллионов азербайджанцев".

Сама организация с гордым названием "Центр Права и Справедливости" при Татояне - это, простите, домик на дереве, где мальчики играют в суд ООН. У каждого деревянный молоточек и бумажка с надписью "Гаага". Только вместо юристов там - журналисты по вызову, а вместо доказательств - архивные фотошопы и панические заметки с телеграм-каналов в духе "нам всё снится, но всё правда".

Чем вообще занят этот Центр? Ну, помимо того, что создаёт новостной спам в стиле "Азербайджан опять хочет Армению съесть на завтрак", он, судя по всему, тренируется на котиках. У них даже есть курс: "Как за 5 минут сделать из любой азербайджанской фразы международное преступление".

Главная проблема Татояна даже не в том, что он бредит. Это полбеды. Проблема в том, что никто уже не слушает, кроме его же записей в Facebook и пары политиков, у которых уровень аналитики - на уровне "запретим Азербайджану дышать на горы".

Когда он говорит "Они заменили слово "Армения" на "Западный Азербайджан"

- хочется напомнить ему, что геополитика - это не конкурс в Instagram, где кто красивее подпишет свою локацию, тот и победил.

А когда он требует, чтобы международные организации обязали Азербайджан "не мечтать", становится понятно: Татоян хочет быть не омбудсменом, а экзорцистом в мире международного права. Он, как дон Кихот, сражается с ветряными мельницами, только мельницы эти давно уже спокойно строят газопроводы и заключают контракты.

Между прочим, по неподтверждённым, но эмоционально очень достоверным данным, Татоян уже готовит экстренное обращение к ООН, ЮНЕСКО, КВН и Санта-Клаусу.

Тема обращения - "Спасите Армению от географического исчезновения!".

Мол, началось всё с Западного Азербайджана, а что дальше? Переименуют озеро Севан в "Каспий-лайт"?

Переведут армянский алфавит в латиницу с элементами османской вязи?

Заставят детей в школе рисовать карту Азербайджана в формате А1, где Ереван будет - запятая между Баку и Нахчываном?

Тем временем в Центре Права и Справедливости царит осадное положение.

На входе - коврик с надписью "Не трогать Конституцию!", в коридоре - тревожный запас валерьянки и саркастический плакат:

"Если тебя заменили на Западный Азербайджан - расслабься. Значит, ты был слабым брендом".

В соседнем кабинете - срочный брифинг. Тема:

"Как отразить невидимую информационную агрессию, если ты сам её выдумал, а теперь боишься".

Выступает ведущий специалист по фантастическим угрозам - сам Татоян.

Он докладывает: Азербайджан вторгается в армянскую психику. Через слайды, диаграммы и настойчивую топонимику.

Параллельно идёт работа над новой брошюрой - "Жить в стране, которую по бумагам уже нет: практическое руководство".

В ней - главы "Как не падать в обморок при виде словосочетания "Карабах - это Азербайджан"" и "Где заканчивается паранойя и начинается международная политика (спойлер: нигде)".

Ходят слухи, что в честь Татояна армянская почта планирует выпустить марку.

На марке будет изображён человек, закутавшийся в карту СССР и кричащий на глобус.

Номинал - "минус доверие", тираж - один экземпляр, потому что даже филателисты боятся заразиться инфоистерикой.

Татояна уже пригласили в новые реалити-шоу - "Топонимические войны" и "Плач по утраченному статусу".

Ведущий - он сам, жюри - эхо в голове, победитель - всегда Азербайджан, потому что он в эфир не приходит.

Пока Арман Татоян размахивает геополитическим томагавком из картона и вопит "Оккупация!", в Баку спокойно пьют чай. Без сахара. Потому что и так сладко - Татоян работает за целый медиафронт.

Сейчас в Центре Права и Справедливости идёт подготовка к международной выставке "Факты, которых нет, но мы в них верим".

Экспонаты:

- Слёзы с карты Google Maps,

- Распечатка с Википедии с надписью "они всё переписали!"

- И героическая статуя самого Татояна, охраняющего слово "Армения" как последний продукт в советском гастрономе.

На кухне Центра - паника. Чайник кричит: "Я закипаю от беззакония!"

А в переговорке уже висит новый лозунг:

"Каждое переименование - это маленькая смерть нации",

подписано: отдел философии и самовозгорания.

Между тем Татоян срочно готовит обращение к Папе Римскому, Майку Тайсону и, на всякий случай, Мадонне.

Текст начинается так:

"Дорогие светила мира, они опять нас заменили. На карте. На слуху. В сердцах".

Папа, говорят, молчит. Тайсон отвечает автоматом: "This number is no longer in service".

Мадонна читает и пишет в ответ: "Is this performance art?"

Армянские политологи в отчаянии: "Мы думали, что дно уже пробито, но тут Татоян пришёл с буром и сказал: "А ну-ка копнём ещё!""

К вечеру стало известно, что Татоян подал заявку в Гиннесс: категория - "Самая продолжительная паника без причины".

Пока лидирует. Конкуренты сдались, у них закончились нервные клетки.

Параллельно идёт работа над новым документом - "Концепция национальной защиты от топонимического геноцида".

Там говорится, что если где-то в мире перестали произносить слово "Армения", - это прямое нападение.

Если произнесли, но не с придыханием - это подрыв уважения.

Если кто-то сказал "Ереван" и не перекрестился - это уже военное преступление.

В самой Армении, к слову, уже открыли горячую линию:

"Позвони, если тебе показалось, что Азербайджан вот-вот заберёт твой балкон".

Оператор - сам Татоян, отвечает хрипло, на фоне тревожной музыки:

"Не сдавайтесь. Даже если вы всего лишь табличка на доме".

И да - теперь в Центре всё обсуждается в кодах:

"Проект 44.13" - это если кто-то из иностранных гостей произнёс "Карабах" без слёз.

"План М" - если Азербайджан снова подписал международный договор, и не спросил разрешения у Татояна.

А "Код Л" - это если в Ереване закончились места, где ещё не паниковали.

В общем, если Татоян продолжит в том же духе, его скоро отправят в турне - "Плакальщик по нации. Вечер идиотизма и армянской истерики".

С гастролями по тем странам, где никто не подозревает, что с ними давно уже воюют - через синонимы.

И когда в истории будут вспоминать эту эпоху, в учебниках напишут: "В то время армянская дипломатия была представлена Татояном.

А азербайджанская - здравым смыслом. Победил, как обычно, здравый смысл.

Но Татоян всё равно не согласился и выложил пост в Facebook".

И вот, в этой бесконечной симфонии обвинений, мифов и гнева, один вопрос всё же повисает в воздухе, как люстра после землетрясения:

А может, всё-таки не Азербайджан переименовывает карту... а Татоян - смысл?

Потому что если каждый раз, когда кто-то называет Карабах своим, вы бросаетесь в истерику, значит, у вас не внешняя угроза.

У вас - внутренний Татоян.

Ибо Арман Татоян - это символ бессильной истерики, из которой делают политический борщ. Только не армянский, а борщ без мяса, без свеклы, без соли и с мухой в ложке, которую он сам туда и посадил, чтобы потом с горечью заявить: "Вот видите! Мировое сообщество нас травит!".

Поэтому, недорогой Арман, единственное, что вам сейчас действительно угрожает - это собственное отражение в зеркале здравого смысла. Оно молча смотрит и шепчет: "Арман, ара, ну не позорься..."

Если так пойдёт дальше, то ваш Центр будет выдавать дипломы по специальности "Мастер драматизации событий из ничего с отличием".

На гербе учреждения - сова, падающая в обморок от пресс-релиза.

А в уставе первым пунктом значится:

"В случае отсутствия угрозы - немедленно выдумать".

Вас уже не цитируют - вас ставят на мелодию будильника, чтобы просыпаться со словами: "Азербайджан уже идёт!", - а потом выдыхать: "Фух, это просто Татоян опять..."

Скоро в Армении появятся плакаты: "Береги психику - не читай Татояна перед сном" и "Центр Права и Справедливости - теперь с ароматом лаванды, чтобы хоть кто-то успокоился".

Так что, Арман, если вы действительно хотите спасти страну - начните с себя.

Закройте ноутбук, подышите, попейте компота.

А лучше сходите в театр. Хотя нет - зачем? Вы сами давно театр. Одноактный. С криком, без смысла, но с отличной акустикой.

И, пожалуйста, без продолжения.

Даже ереванской шизофрении нужен отпуск.