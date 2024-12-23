Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане никогда не было случаев дискриминации и противостояния на религиозной почве

В Азербайджане, где в условиях мира живут общины, принадлежащие к различным религиозным конфессиям и вероисповеданиям, исторически сформировалась система прогрессивных национально-культурных отношений, основанных на взаимном доверии и уважении.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам Форума религиозных деятелей Азербайджана "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы".

"В нашей стране, где веками существуют образцовые традиции толерантности, никогда не было случаев дискриминации и противостояния на религиозной почве. Неслучайно Азербайджан, успешно принимавший престижные международные мероприятия религиозных лидеров мира, сегодня стал местом межкультурного сотрудничества и диалога.

Сохранение этнокультурного разнообразия в нашем обществе, продвижение и поощрение богатых ценностей мультикультурализма являются одним из основных направлений нашей государственной политики. Религиозная политика в нашей стране проводится в соответствии с принципами демократической, правовой, светской государственности и международными нормами. Мы рассматриваем этот опыт как важный фактор общественно-политической стабильности и солидарности.

Происходящие в настоящее время в мире сложные процессы, превращение религии в инструмент достижения политических целей, такие негативные проявления, как ксенофобия, экстремизм, сектантство создают серьезные угрозы международному миру и благополучию. Для своевременного предотвращения подобных опасных факторов первоочередными задачами сегодняшнего дня являются правильная оценка места и роли религии в жизни общества, совершенствование духовно-нравственного воспитания, усиление деятельности в области религиозного образования и просвещения. На религиозных деятелей ложится большая ответственность в этом деле.

Считаю заслуживающей одобрения встречу религиозных деятелей, богословов, ученых и специалистов, представляющих различные конфессии в Азербайджане, для обсуждения актуальных проблем. Уверен, что ваш Форум пройдет в атмосфере конструктивных дискуссий и внесет достойный вклад в организацию религиозного просвещения в нашей стране в соответствии с современными требованиями и пропаганду духовно-нравственных ценностей", - говорится в письме.