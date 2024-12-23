https://news.day.az/officialchronicle/1717464.html Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума религиозных деятелей Азербайджана Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума религиозных деятелей Азербайджана
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Форума религиозных деятелей Азербайджана на тему "Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом обращения можно ознакомиться по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре