Автор: Мехти Ахмедзаде

В Армении продолжается внутриполитический кризис, вызванный поражением во Второй карабахской войне и капитуляцией. Несмотря на тяжелую ситуацию в стране, политики и представители многочисленных партий вместо того, чтобы объединиться и сделать шаг вперед, который исправил бы жизнь армянам, например, подписание мирного договора с Азербайджаном, все еще обвиняют друг друга в предательствах, постоянно ищут виноватых. К чему подобные действия приводят, все прекрасно понимают - Армения продолжает свое погружение в бездну экономических проблем.

Многие постепенно начинают осознавать, что государство сегодня находится на грани краха, ситуация действительно очень сложная. В частности, об этом в ходе дискуссии на площади Франции признался депутат парламента Армении Артур Хачатрян.

"За 31 год после провозглашения независимости мы никогда не оказывались в такой ситуации. Армения утратила свою субъектность", - сказал Хачатрян.

Как говорится, прозрел. Правда, одно уточнение - независимости у Армении никогда и не было. Она всегда зависела от подачек России и за счет армянского лобби. Другого источника денег в стране фактически никогда толком и не было.

Экономика Армении могла бы быть здоровой, как азербайджанская, но агрессорская политика армян привела их к разбитому корыту - блокаде и последовавшей за ней стагнации.

Мы неоднократно писали о том, как дохлая армянская экономика скоро пройдет точку невозврата, когда сделать уже что-нибудь не удастся. Виноваты во всем, конечно же, "бывшие", как их любят называть. Кочарян, Саргсян и все остальные представители своры паразитов. Они грабили Армению десятилетиями, стали долларовыми миллиардерами и миллионерами, и теперь пытаются вернуться к власти, расшатывая последний шанс на светлое будущее - все позитивные послевоенные процессы на Южном Кавказе.

Тем не менее, спектакль кочаряновской оппозиции под названием "Сопротивление", который не утихает в Ереване более месяца, продолжается. Армянское общество, зомбированное пропагандой невозможного реванша, все еще не понимает, что вместо того, чтобы бестолку собираться на улицах, следует переосмыслить существующие установки, вынести уроки из истории, наверстать годы, потраченные впустую на агрессию и присвоение чужого, начав делать что-то полезное для своей нации.

Жизнь в стране изо дня в день становится все хуже, что увеличивает демографические и социальные проблемы ее населения. Недавно мы приводили отчет Всемирного банка, в котором говорилось о том, как скоро каждый третий армянин будет нищим. Прогноз оправдался. Как стало известно в конце мая, государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд долларов или на 37,6%. Одних этих показателей достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Сопротивляясь, Армения никогда не вылезет из болота, в которое она себя погрузила.