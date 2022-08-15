Зомбирование поколений: Армянскую молодежь массово обучают терроризму

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Подготовка армянами террористов - факт, не требующий дополнительных доказательств. Доказательства - в армянских СМИ, на страницах пользователей соцсетей, которые распространяют информацию вовсе не для того, чтобы изобличить преступников, а из гордости. Непросвещенная часть армянского общества считает лагеря по подготовке боевиков, нежно называемые военно-патриотическими школами, оплотом будущих "побед".

В соцсетях распространяется очередная порция кадров с подобных "учений". Кадры отсняты в холодное время года, но это вовсе не значит, что они старые. Подготовка будущих боевиков идет круглогодично, значительно активизировавшись после 44-дневной войны. Обучения проводят, как правило, инструкторы из диаспоры, имеющие опыт террористической деятельности. Из России, США, стран Ближнего Востока. На фото и видео неприятного вида дяденьки в военной форме обучают молодых армян, среди которых есть и девушки, правилам ведения террористической войны. Правда, все это больше напоминает клоунаду.

Склонность к клоунаде не отбил у наших соседей даже военный разгром. Наоборот, позорное поражение возбудило страсть к представлениям. В марте прошлого года в дополнение к полулегальным группировкам была создана так называемая военно-патриотическая школа POGA. В школе парней и девушек обучают стрельбе, обращению с военной техникой, правилам "партизанской" войны.

Сопровождается все это идеологическим зомбированием, основанным на радикальном национализме и ненависти. Примечательно, что обучение в так называемой школе бесплатное, что говорит о планах превратить подготовку боевиков в массовое явление. В честь первой годовщины POGA в Ереване был устроен целый спектакль под названием показательные выступления учеников. Посмотреть на него собралась вся шушера - ветераны двух войн и террористического движения, прочие военные преступники и экзальтированные патриоты. Видео представления, которое можно найти в интернете, дает ответ на вопрос, почему армянская армия ни на что не годна, - у наших соседей очень своеобразное представление о военной подготовке.

Готовят молодежь к террористическим действиям и в зоне временной ответственности РМК. Как обстоят дела сегодня, трудно сказать, но еще год назад в соцсетях с гордостью распространялось видео, на котором дети в военной форме учатся стрелять по мишеням, представляющим, само собой, азербайджанцев.

В Армении действует также созданная военным преступником Вовой Вартановым террористическая организация VOMA, именующаяся "общественной военно-патриотической". "Ученики" вербуются уже несколько лет из числа граждан Армении и армян диаспоры. Вербовкой ранее Вова занимался лично. Заметим, что "школа выживания" не помогла армянам победить в войне.

Стоит напомнить и о лагерях для армянской молодежи из региона Самцхе-Джавахети Грузии, на который претендует армянство. Эти лагеря организовывались до Второй карабахской войны в том числе на захваченных азербайджанских землях - в Кяльбаджаре, Шуше. Лагеря были государственным проектом Минобороны и Ереванского госуниверситета. Студенты из армянской диаспоры Грузии проходили в этих лагерях военную подготовку, а также идеологическую подковку.

Последние видео и фото, появившиеся в соцсетях, говорят о том, что наши соседи, похоже, все еще не сделали должных выводов из случившегося с ними осенью 2020 года. Видимо, потребуется продолжение "обучения".