Армения готовит диверсии для срыва договоренностей по Карабаху

Армянская террористическая организация VOMA, прикрывающаяся маской "общественной военно-патриотической организации, направленной на обучение армянских солдат", никак не может отойти от позорного поражения и готовит срыв перемирия в Карабахе, достигнутого благодаря Заявлению от 10 ноября, которое было подписано между Азербайджаном, Россией и Арменией.

Как передает Day.Az, вербовщики-провокаторы, которые пропогандируют идеи реваншизма и терроризма, пытаются сорвать мирное соглашение вопреки интересам трех стран и возобновить завершенный Карабахский конфликт.

Так, в одном из постов организации в Instagram говорится об экспансии центров вербования и открыто озвучиваются угрозы в адрес азербайджанского народа.

"Наша задача - открыть филиалы VOMA по всей Армении. Мы займёмся подготовкой и обучением инструкторов, подбором нужного зала и решим все организационные вопросы. Впереди нас ждут трудные времена, наша обязанность готовиться к возобновлению боевых действий и общими усилиями укреплять обороноспособность Армении. Мы не дадим расслабиться нашим "соседям". Мы призываем наших граждан из остальных регионов Армении связаться с нами и поспособствовать открытию новых тренировочных центров", - говорится в одном из постов, который, кстати говоря, грубо нарушает пользовательское соглашение соцсети. Также указан обратный номер для связи.

Напомним, что во время Второй карабахской войны были возбуждены уголовные дела в отношении лиц, создавших эту террористическую организацию. В Следственном управлении Генпрокуратуры было проведено расследование на основании материалов, полученных из Службы государственной безопасности в связи с созданием гражданином Республики Армения Владимиром Вартановым и другими лицами не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики вооруженных формирований "VoMa" (Voxj Mnalu Arvest - профессия выживания) с привлечением граждан других стран различных национальностей, проживающих за пределами Армении, проведением учений с членами формирований в целях терроризма, а также совершением ими терроризма и других преступлений на оккупированных территориях Азербайджанской Республики.

В ходе расследования было установлено, что В.Вартанов и другие лица для совершения терактов против Азербайджанской Республики и ее граждан в 2014 году учредили на территории Армении военизированную организацию "VoMa" и с помощью интернет-ресурсов включили в ее состав граждан зарубежных стран армянского происхождения, а также членов "Asala", РПК и других террористических организаций, привлекли их к участию в военных учениях и объединили в качестве преступного формирования в составе "Резервного горно-стрелкового батальона" (батальона "VoMA").

Также было установлено, что указанные лица незаконно пересекли признанную на международном уровне государственную границу Азербайджанской Республики без установленных документов и вне контрольно-пропускных пунктов государственной границы, то есть с территории Армении, и прибыли в город Ханкенди и другие населенные пункты, являющимися международно признанными территориями Азербайджана, в целях поддержки незаконного режима, действующего под названием "НКР", указанные лица использовались военно-политическим режимом Армении в качестве наемников против мирных граждан Азербайджана и осуществляющих антитеррористические операции вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Кроме того, было установлено, что члены этой организации, используя боеприпасы, военную технику, ведя обстрел, совершили против проживающих в разных районах Азербайджанской Республики мирных жителей, не принимавших участия в военных операциях с особой жестокостью и общеопасным способом, многочисленные преступные действия на почве национальной вражды, а также связанные с терроризмом преступления, совершали взрывы, пожары или иные действия, создающие угрозу для общества. Также было выявлено, что в этих же целях они, угрожая гражданам Азербайджанской Республики совершением подобных действий, осуществляли террористическую деятельность.

По факту Генеральной прокуратурой Азербайджанской Республики возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (ведение агрессивной войны), 120.2.1 (умышленное убийство), 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и другим статьям УК АР.

Армяне должны понять, что единственный выход из кризиса для Армении - нормализовать отношения с соседями. Чем раньше они осознают это, тем скорее они смогут подключиться к процессу интеграции в регионе. Новая реальность, созданная Президентом Ильхамом Алиевым, предоставляет крупные и экономически выгодные возможности для всех стран в регионе - России, Турции, Грузии, Ирана и самой Армении. Мысли о реваншизме и попытки сорвать соглашение приведут Армению только к ее исчезновению, как государства. Армянское общество должно внимательно следить за мирными процессами и не идти на поводу у шовинистических сил. Азербайджан готов к установлению нового формата сотрудничества в регионе. Однако, если на территории нашей страны в дальнейшем произойдут какие-либо провокации, на них будет дан адекватный ответ.

Как сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с награжденными военнослужащими после ознакомления с Парком военных трофеев, реваншистским силам, поднимающим сегодня там голову, следует знать, что железный кулак остается на месте, если понадобится, мы можем ударить так, что этому навсегда будет положен конец.

М.Ахмедзаде