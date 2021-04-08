В Армении детей по-прежнему обучают ненависти

Много чего приходилось слышать и читать за годы оккупации Арменией наших территорий, но лучше всего понять ситуацию у наших соседей удалось за те месяцы, что прошли после 44-дневной войны.

Эти месяцы продемонстрировали, как формируется армянское самосознание, как рождаются уродливые постулаты пропаганды, четко высветились те пути, которыми армянский народ упорно подталкивается к пропасти. Удивительно, что это видно всем, кроме самих армян. За это время из соседней страны, которую фактически постигла национальная катастрофа, практически не звучит голосов разума. Они, конечно, есть, но их не слышно за общей истерикой и прислушиваться к ним желающих мало. Зато громко звучат другие голоса, те самые, что толкают армян к пропасти.

Национальная катастрофа не в том, что потеряны захваченные чужие земли - это не катастрофа, а, наоборот, благо для страны, которая считает себя цивилизованной. Катастрофа в крушении идей и мифов, которыми в последние два столетия заставляли жить и дышать армянский народ. Фантазии о расширении территорий руками сильного покровителя, очищении этих территорий от коренного населения в угоду "чистоте воздуха" для армян - все это рухнуло всего за 44 дня. И теперь армянскому народу нужна новая идеологическая платформа, а где ее взять? Слишком долго расистская идея национальной исключительности вдохновляла и толкала вперед, чтобы вот так вот взять и затормозить, тем более, когда полно тех, кто не позволяет остановиться.

Как не прискорбно, но будущее армянского народа без пробуждения к реалиям выглядит очень туманным. Сон разума рождает чудовищ. Армянская идеология уже породила их огромное множество, а самая плохая новость для армян, что чудовища продолжают рождаться и сегодня, когда сотрясение основ должно было бы пробудить их. Но нет. И об этом свидетельствуют многие примеры.

В соцсети ВКонтакте один из армянских пользователей сделал следующую публикацию:

"Трогательная" сценка времен оккупации, когда шушинская мечеть служила вначале хлевом, а после показушной реставрации - местом для развлечений. Детишки гоняют мяч, и находящиеся под националистическими парами пользователи исходят слюнями и слезами, ностальгируя по тридцати годам оккупации. Дети, выросшие на чужой земле, дышавшие чужим воздухом, ходившие по залитой невинной кровью земле - они не виноваты, виноваты взрослые, лишившие их будущего. У тех мальчишек, что на фото, будущего не было, потому что нельзя построить хорошую жизнь на чужом несчастье и на чужой земле. Армения уже сто лет своим примером доказывает этот постулат. Республика, созданная на чужих территориях и на крови азербайджанского народа, так и не смогла стать нормальной страной. Это закон мировой справедливости. Пролив столько крови, армяне просто не могли быть счастливы и успешны на азербайджанских землях, не покаявшись. Они разрушили то, что было, но не смогли создать ничего достойного. Не удалось им создать "рай" и в захваченном Карабахе. В раю они жили до конфликта, но превратили его своими руками в ад, где депопуляция, голод, разруха и дети в потрепанных штанах гоняют мячик в оскверненной мечети.

Это фото - свидетельство не "свободной Шуши", а того морального, нравственного, материального упадка, в который пришел этот древний прекрасный цветущий город. Он не принял чужаков, отторг их, и больше никогда нога оккупанта не ступит на эту землю. Никогда, что бы там не обещали армянам реваншисты и мифотворцы.

Нашим соседям стоит задуматься обо всем этом, прекращать ностальгировать по несбыточному и теребить беспочвенные надежды соплеменников. Им надо прекращать насаждать ненависть, пересмотреть идеологическую подушку, на которой они доползли до национальной катастрофы.

Кстати, в армянском сегменте Facebook появилась новая наклейка - надпись, которую прилепляют к своему аватару. В переводе с армянского наклейка гласит "турок мой враг". Особо патриотичные личности с большим удовольствием уже прикрепляют безобразную надпись к своим фото и, наверняка, страшно гордятся сопричастностью к "великому".

Обратим внимание, что данная гражданка является профессором Ереванского госуниверситета. Страшно представить, чему учит такой преподаватель своих студентов. Ненависть к туркам и азербайджанцам как была, так и остается строительным материалом для удержания армянского общества в пределах одного пространства. Еще сто лет назад Гарегин Нжде заявил "ни дня без борьбы с турком", и этот лозунг стал "путеводной звездой" для нескольких поколений армян. Прошло сто лет, но никаких новых, прогрессивных лозунгов, способных сплачивать общество, в Армении так и не придумали. Все та же ксенофобия, тот же расизм и ненависть.

Очень жаль...

Зульфугар Ибрагимов