Дезертиры, наркоманы, нищие: "армия" Армении, мечтающей о военном реванше - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова
"Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии". Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином. Безусловно, глава нашего внешнеполитического ведомства прав.
Как лидеры карабахских сепаратистов, так и определенные политические силы в РА регулярно спекулируют на теме унизительного и разгромного поражения армянской армии в 44-дневной войне, пытаясь заработать политические очки обещаниями о военном реванше. Их мотивы понятны. Но в том все и дело, что реалии Армении таковы, что этой стране впору не о военном реванше думать, а о том, как бы сохраниться в своих нынешних границах и с нынешним количеством населения.
"Проводимая властями Армении политика приводит к девальвации национальной валюты, росту цен и росту уровня бедности и крайней бедности. Примерно за пять месяцев драм по отношению к доллару обесценился более чем на 10%, что приведет к росту числа бедных и уровня крайней бедности. Об этом на своей странице в "Facebook" написал эксперт в сфере государственного управления Ованес Аветисян.
Он не единственный, кто вынес такой вердикт армянской экономике." Такими темпами в 2021 году каждый второй в Армении будет бедным", об этом на встрече с журналистами заявил координатор программ офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Тадевос Аветисян. По его словам, уровень бедности в 2019 году в сравнении с 2018 годом вырос на 3 процентных пункта, а в 2020 - еще примерно на 5 процентных пунктов.
Как, имея такие экономические показатели, можно всерьез рассуждать о перспективах военного реванша рассуждать, а о том, как бы остановить продолжающееся обнищание армянского народа. Логическим итогом которого является отток трудоспособного мужского населения. То есть, растет и ширится еще и демографическая проблема. Решать которую руководство РА пытается совсем уж экзотическим способом.
Как пишут армянские СМИ, "правительство дезертиров", а именно так принято в РА называть Никола Пашиняна и его окружение, на своем очередном заседании приняло решение об амнистировании дезертиров. Речь идет о том, что был одобрен проект закона, по которому лица, уклонившиеся от службы в армии и находящиеся в розыске, подпадают под амнистию и смогут вернуться на родину.
Проект касается граждан, которым уже исполнилось 27 и которые уклонились от службы в армии или от военных учений до 26 сентября 2020 года. Уголовные дела в отношении них будут прекращены, розыск отменен. Согласно предложению правительства Армении, все граждане этой страны, которые в тот или иной период покинули РА, чтобы избежать службы в армии, вскоре могут спокойно вернуться и наслаждаться пейзажами родины.
Причем, как подчеркивают армянские СМИ, согласно утверждению премьер-министра РА Пашиняна, продиктована такая идея... реформами в вооруженных силах. Они, СМИ РА, вынуждены иронизировать. Мол, реформа в армии, о которой так часто говорит армянская власть в последнее время, выражается в амнистировании дезертиров. Как, согласившись на решение демографической проблемы РА посредством амнистии тех, кто банально сбежал из РА, не желая воевать, умирать, превращаться в "пушечное мясо", можно рассчитывать на какой-то мифические военный реванш, знают только те, кто разгоняют эту тему.
Впрочем, не удивлюсь, если услышу от этих политических спекулянтов про обнаружение еще одного "резерва" для военного реванша. Дело в том, что в 2020 году в Армении было выявлено 1226 преступлений, связанных с наркотиками против 1088 в 2019 году. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности заявил замначальника Полиции республики Ара Фиданян.
Так вот и наркоманов, чье число в РА растет, также можно, совершенно отбросив остатки разума и совести, также можно рассматривать в качестве войска, которое и совершит военный реванш. Ну а для полноты картины, в РА нужно узаконить однополые браки и проституцию. Так, угроза военного реванша со стороны РА будет выглядеть особо устрашающе. Как минимум, по версии тех лузеров, что пытаются спекулировать в РА на этом мифе.
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