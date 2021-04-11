Дезертиры, наркоманы, нищие: "армия" Армении, мечтающей о военном реванше

"Мы видим реваншистское настроение со стороны Армении, что дает понять, что они не приняли новые реалии". Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсефом Бен Ахмед аль-Усаймином. Безусловно, глава нашего внешнеполитического ведомства прав.

Как лидеры карабахских сепаратистов, так и определенные политические силы в РА регулярно спекулируют на теме унизительного и разгромного поражения армянской армии в 44-дневной войне, пытаясь заработать политические очки обещаниями о военном реванше. Их мотивы понятны. Но в том все и дело, что реалии Армении таковы, что этой стране впору не о военном реванше думать, а о том, как бы сохраниться в своих нынешних границах и с нынешним количеством населения.

"Проводимая властями Армении политика приводит к девальвации национальной валюты, росту цен и росту уровня бедности и крайней бедности. Примерно за пять месяцев драм по отношению к доллару обесценился более чем на 10%, что приведет к росту числа бедных и уровня крайней бедности. Об этом на своей странице в "Facebook" написал эксперт в сфере государственного управления Ованес Аветисян.

Он не единственный, кто вынес такой вердикт армянской экономике." Такими темпами в 2021 году каждый второй в Армении будет бедным", об этом на встрече с журналистами заявил координатор программ офиса экономических исследований Бюро АРФ Дашнакцутюн, экономист Тадевос Аветисян. По его словам, уровень бедности в 2019 году в сравнении с 2018 годом вырос на 3 процентных пункта, а в 2020 - еще примерно на 5 процентных пунктов.

Как, имея такие экономические показатели, можно всерьез рассуждать о перспективах военного реванша рассуждать, а о том, как бы остановить продолжающееся обнищание армянского народа. Логическим итогом которого является отток трудоспособного мужского населения. То есть, растет и ширится еще и демографическая проблема. Решать которую руководство РА пытается совсем уж экзотическим способом.

Как пишут армянские СМИ, "правительство дезертиров", а именно так принято в РА называть Никола Пашиняна и его окружение, на своем очередном заседании приняло решение об амнистировании дезертиров. Речь идет о том, что был одобрен проект закона, по которому лица, уклонившиеся от службы в армии и находящиеся в розыске, подпадают под амнистию и смогут вернуться на родину.

Проект касается граждан, которым уже исполнилось 27 и которые уклонились от службы в армии или от военных учений до 26 сентября 2020 года. Уголовные дела в отношении них будут прекращены, розыск отменен. Согласно предложению правительства Армении, все граждане этой страны, которые в тот или иной период покинули РА, чтобы избежать службы в армии, вскоре могут спокойно вернуться и наслаждаться пейзажами родины.

Причем, как подчеркивают армянские СМИ, согласно утверждению премьер-министра РА Пашиняна, продиктована такая идея... реформами в вооруженных силах. Они, СМИ РА, вынуждены иронизировать. Мол, реформа в армии, о которой так часто говорит армянская власть в последнее время, выражается в амнистировании дезертиров. Как, согласившись на решение демографической проблемы РА посредством амнистии тех, кто банально сбежал из РА, не желая воевать, умирать, превращаться в "пушечное мясо", можно рассчитывать на какой-то мифические военный реванш, знают только те, кто разгоняют эту тему.

Впрочем, не удивлюсь, если услышу от этих политических спекулянтов про обнаружение еще одного "резерва" для военного реванша. Дело в том, что в 2020 году в Армении было выявлено 1226 преступлений, связанных с наркотиками против 1088 в 2019 году. Об этом в Национальном Собрании Армении на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности заявил замначальника Полиции республики Ара Фиданян.

Так вот и наркоманов, чье число в РА растет, также можно, совершенно отбросив остатки разума и совести, также можно рассматривать в качестве войска, которое и совершит военный реванш. Ну а для полноты картины, в РА нужно узаконить однополые браки и проституцию. Так, угроза военного реванша со стороны РА будет выглядеть особо устрашающе. Как минимум, по версии тех лузеров, что пытаются спекулировать в РА на этом мифе.