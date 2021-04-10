Дашнаки все еще сидят в Москве и вредят Москве

Мировая армянская диаспора продолжает оказывать давление на правительство Армении, препятствуя реализации российских инициатив об установлении мира на Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru, проармянские эксперты и СМИ России тоже выступают рупором дашнаков, армянских националистов, пропагандирующих войну у российских границ.

Проармянские СМИ РФ транслируют преступные воззвания комитетов "Ай дата" АРФ Дашнакцутюн, угрожающих расправами в случае сотрудничества Армении с Турцией и Азербайджаном, которые в свою очередь являются стратегическими партнерами Москвы.

По большому счету, мир в регионе устраивает всех, в том числе Армению, но армянская диаспора этому всячески препятствует, культивирует ненависть к соседним народам и вновь требует войны. Конечно, ведь сами они воевать не пойдут, а азербайджанцы и армяне еще не оплакали жерт недавно завершенной войны, возникшей на волне армянского сепаратизма.

Где сидят эти комитеты Дашнакцутюн?

Конторы Ай Дата созданы, как пишут сами армяне, "в главных столицах международной политической жизни - Вашингтоне, Москве, Брюсселе и Бейруте".

Первая из дашнакских контор была создана в 1984 году в Вашингтоне и действует под названием Армянский Национальный Комитет Америки (www.anca.org).

Эта ANKA - политический инструмент, который создали американцы, играя на армянском национализме.

С помощью дашнакской ANKI США давят на другие страны, манипулируя "геноцидом", "арцахом" (Нагорный карабах, Азербайджан), "джавакхом" (Самцхе-Джавахети, Грузия), то есть, давят на болевые точки по Турции, России, Азербайджана, Грузии с целью достижения своих геополитических интересов. Армянские дашнаки тоже получают бонусы в виде попытки создания своих анклавов на территориях других государств. Но эти времена прошли, с чем дашнаки никак не могут смириться и продолжают свою средневековую войну.

В Москве тоже сидит и активно действует такое вот гнездо армянских дашнаков.

Московская контора Ай Дата была создана в 1990 году под приличным маскировочным названием "Русско-Армянское Содружество", но действует как политический офис Бюро АРФД.

И ведь хорошо сидят в Москве. Сами признаются в публичном пространстве, что благодаря их влиянию на политическое руководство страны в 1995 году Государственная Дума России выступила с заявлением по признанию "геноцида армян". То есть, это произошло при Ельцине, что не удивительно, учитывая очень неоднозначную роль этого лидера в российской современной истории.

Дашнаки в своих СМИ пишут, что "с помощью московской конторы также проводятся определенные работы в сопредельных странах СНГ". "Определенные работы" - это пролезание армян во все структуры власти, денег и СМИ в других странах, и опыт России самый плачевный в этом смысле.

При этом дашнаки понимают важность и европейского направления для своего присутствия: "Принимая в расчет политические процессы, проходящие в Европе, необходимо было усилить и здесь деятельность в сфере Ай Дата, и в 2001 году в Женеве была создана контора Ай Дата. В 2001 году эта структура временно была утверждена в Париже, а с 2002 года в Брюсселе, принимая в расчет, что в этом городе находятся главные политические структуры Европы. Так, созданная АРФД Европейская комиссия Ай Дата работает в европейских структурах и, находящихся в Европе международных организациях. Европейская комиссия Ай Дата и Брюссельская контора Ай Дата выступают под названием Европейская Армянская Федерация за справедливость и демократию (www.eafjd.org). В августе 2005 года в Бейруте открылась контора Ай Дата Ближнего Востока, которая в основном работает в арабских и исламских общественных и политических структурах".

Да и в России армяне контролируют все ближневосточное направление - от МИД до СМИ и академических кругов. Симоньян тоже взрастила сеть армянских экспертов дашнакского видения от Джумы до Цатуряна и усадила их на различные платформы.

Семен Багдасаров тоже подвязался на ближневосточном направлении, чтобы удобнее было ругать Турцию. В то время как Президент РФ проводит переговоры с Армений и Азербайджаном, чтобы двигаться дальше в направлении к миру, в этом время Багдасаров раздает интервью различным СМИ с призывами к вражде и насилию.

А если еще пройтись по публикациям действующего в РФ Центра российско-армянских стратегических инициатив, или газеты армян России, то станет очевидно, что контора дашнаков в Москве работает очень продуктивно.