Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb
Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb.
Trend xəbər verir ki, hazırda Bakı Konqres Mərkəzində tədbirin hazırda açılış mərasimi keçirilir.
Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimovun dəvəti ilə bir sıra yerli dövlət rəsmiləri də mərasimə qatılıb.
Qonaqlar sırasında daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev, Baş prokuror Kamran Əliyev ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Ambudsman Səbinə Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov də yer alır.
Qeyd edək ki, beynəlxalq tədbir oktyabrın 17-i başa çatacaq.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре