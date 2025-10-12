Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb

Bakıda Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci Baş Assambleyası öz işinə başlayıb.

Trend xəbər verir ki, hazırda Bakı Konqres Mərkəzində tədbirin hazırda açılış mərasimi keçirilir.

Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimovun dəvəti ilə bir sıra yerli dövlət rəsmiləri də mərasimə qatılıb.

 

Qonaqlar sırasında daxili işlər naziri general-polkovnik Vilayət Eyvazov, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi general-polkovnik Əli Nağıyev, Baş prokuror Kamran Əliyev ədliyyə naziri Fərid Əhmədov, Ambudsman Səbinə Əliyeva, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi-Prezident Administrasiyasının Hüquq mühafizə orqanları ilə iş şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov də yer alır.

Qeyd edək ki, beynəlxalq tədbir oktyabrın 17-i başa çatacaq.