https://news.day.az/society/1729414.html Русский дом в Баку приостанавливает деятельность Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность. "В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении организации. Новость обновляется
Русский дом в Баку приостанавливает деятельность
Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность.
"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении организации.
Новость обновляется
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