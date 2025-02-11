Русский дом в Баку приостанавливает деятельность

Русский дом в Баку приостанавливает свою деятельность.

"В связи с требованием Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики представительство Россотрудничества - Русский дом в Баку предпринимает меры по приостановлению своей деятельности", - говорится в заявлении организации.

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