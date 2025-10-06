Черные дыры оказались источником загадочной темной энергии, изменяющей Вселенную

Международная команда исследователей, участвующих в миссии Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), предложила смелую теорию: черные дыры могут быть источником загадочной темной энергии. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда звезды коллапсируют в черные дыры, запускается процесс, который постепенно преобразует падающее вещество в темную энергию. Эта трансформация идет синхронно с темпами звездообразования и позволяет модели естественным образом согласовываться как с ранними, так и с поздними космическими наблюдениями", - пояснили авторы.

Новые результаты основаны на сочетании данных DESI с наблюдениями космического микроволнового фона. До сих пор считалось, что темная энергия неизменна во времени, однако недавние измерения показали, что ее влияние на эволюцию Вселенной меняется. Именно черные дыры могут быть "двигателями" этого процесса.

Кроме того, новая модель помогает решить парадокс с массой нейтрино. Ранее интерпретация данных DESI в рамках стандартной космологической модели приводила к абсурдному выводу о "отрицательной массе" этих частиц. В новой версии теория возвращает массу нейтрино в положительное значение, согласующееся с известной физикой.

Новая гипотеза может радикально изменить представления о том, как формировалась и эволюционировала наша Вселенная.