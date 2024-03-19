Жирайр Сефилян очень просит ВС Азербайджана его пристрелить

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер-министр Армении Никол Пашинян успокаивал армян.

Day.Az представляет публикацию:

Жирайр Сефилян, один из главарей "Сасна црер" и палачей Ходжалы, опубликовал аж целый манифест, призывающий армян к вооруженному восстанию и борьбе сразу и против Пашиняна, и против Азербайджана.

Сефилян реагирует на заявления Пашиняна, сделанные им в Тавушской области по поводу возвращения азербайджанских сел. Недолго думая, Сефилян призвал ВС Армении присоединиться к жителям приграничных районов, оказать сопротивление и с оружием в руках противостоять Азербайджану в случае решения о возвращении Баку находящихся под армянским контролем сел.

Объединитесь, говорит Сефилян, и давайте вернем все как есть. Ха-ха, ну попробуйте. Вооруженные силы Армении уже аж дважды испытали на себе, что бывает при столкновении с азербайджанской армией. Сефилян может присоединиться и попытаться оказать сопротивление конечно.

Складывается ощущение, что Жирайр очень, очень напрашивается на контакт с ВС Азербайджана. Если он серьезно этого хочет и просит его застрелить, то никаких проблем. Все желания должны исполняться.