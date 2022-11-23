"Бесшовный" армяно-иранский проект трещит по швам

Автор: Лейла Таривердиева

Армения ждет от Ирана соглашения о запуске проекта международного транспортного коридора Персидский залив-Черное море. Эта новость, распространенная на минувшей неделе армянскими СМИ, очень позабавила всех, кто более-менее знаком с ситуацией в регионе, происходящим в Иране и возможностями Армении. Армянская сторона выбрала для поиска альтернативы Зангезурскому коридору очень неподходящий момент. Впрочем, подходящий момент для этого вряд ли когда-нибудь настанет.

В правительстве Армении заявили, что готовы все подписать, если инициировавший проект Иран подаст голос. В апреле текущего года в Софии представители Армении, Ирана и Болгарии собрались на заседание и объявили, что окончательный вариант проекта готов. Как пишут армянские СМИ, Иран по дипломатическим каналам направил болгарам и грузинам этот окончательный вариант, но ответа из Тбилиси и Афин нет до сих пор, хотя указанные страны вроде бы должны его завизировать еще до лета.

Но в Ереване все еще надеются. Армянские аналитики продолжают делать какие-то расчеты, выкладывать исследования, доказывающие чрезвычайную эффективность этого маршрута, который, дескать, выведет из игры железнодорожный коридор Баку-Тбилиси-Карс и прочие азербайджанские проекты. Это будет, как пишут СМИ, "бесшовный маршрут, связывающий Дели и Тегеран с Европой через Ереван и Тбилиси мультимодальными перевозками"... Красиво звучит, однако. Особенно если учесть, что "бесшовный проект" уже трещит по швам, еще даже не выйдя на стадию технико-экономического обоснования. Хотя бы потому, что в Армении нет необходимой инфраструктуры и, судя по всему, в этом столетии она не появится, так как у страны нет ни денег, ни способностей для реализации подобных проектов. В Армении сегодня используются оставшиеся с советских времен дороги, непригодные к масштабным международным перевозкам. За годы независимости не было построено ни одной магистрали, а так называемая альтернативная дорога для иранских фур, после 44-дневной войны желающих избежать таможенных пошлин на азербайджанском КПП, создала больше проблем, чем если бы ее не было вообще.

А времени на чудеса, между тем, остается все меньше. Глава армянского союза предпринимателей заявил на днях, что укрепление национальной валюты привело Армению к экономической катастрофе. Местные экспортеры ежедневно несут огромные потери: одни прекратили внешнеторговые операции, другие уменьшили их число, а некоторые не могут прекратить, поскольку это чревато крахом компании. Потери несут практически все отрасли. Стоит напомнить, что армянская сторона очень гордилась "устойчивостью" драма и, показывая пальцем на Азербайджан, утверждала, что никакой девальвации в Армении никогда не будет. Экономисты, правда, предупреждали, что это плохо кончится для экономики и популизм в подобных делах совершенно неуместен. Но не прислушались.

Строя грандиозные планы с тем же Ираном, Армения рассчитывает на кого угодно, только не на себя. Там полагают, что коридор от залива до Европы очень нужен европейцам и они сами за все заплатят. Или же заплатит Иран, которому очень хочется выйти из изоляции и показывать нос Азербайджану, проезжая мимо с грузами для Греции или Болгарии. Есть еще один момент, внушающий нашим соседям уверенность, правда, носит он мифический характер и рассчитывать на него мы бы не советовали. Весь мир только и слышит о том, что армяне это народ-созидатель, который отстроил чуть ли не весь мир. И потому многие удивляются, видя, в каком состоянии находится Армения.

Удивился даже небезызвестный академик Аганбегян, тоже уверенный, что "армяне - прирожденные строители". В интервью армянскому изданию несколько лет назад он силился понять, почему в России строительством занимаются турецкие компании, а армяне ограничиваются лишь кустарщиной. "Почему турки строят в России? Они никогда прежде не были строителями, но организовались. А армянских строек, например, в Москве не видно. Армянские бригады работают кустарно, вдвоем, втроем, квартиры ремонтируют и т.д.", - возопил Агандегян. Он вспомнил грустную историю, как предлагал армянам строить к сочинской олимпиаде, а те ограничились поставкой цемента. Действительно, очень грустно, потому что высказывания одиозного академика говорит о главной проблеме армян - излишней вере в собственные мифы.

Турки никогда не были строителями? Большей глупости было не придумать. Но армянский миф гласит, что это так, и потому одиозный академик находится в логическом кризисе, не понимая, что происходит. Он действительно верит, что армяне - выдающиеся строители и великие созидатели, и если бы не они, человечество так и продолжало бы жить в пещерах. А тем временем в России турецкие строители поднимают один жилой комплекс за другим, страна "торговцев" Азербайджан отстраивается и модернизируется день ото дня, а армяне продолжают ездить по разбитым дорогам и мечтать разбогатеть за счет оплаты за сомнительный транзит.

За годы независимости в Армении не было реализовано ни одного значимого проекта. Зато прожектерство зашкаливает. Не будем говорить сейчас о таких безумных и бессмысленных идеях, как строительство Ноева ковчега в натуральную величину, армянского аналога Диснейленду под названием Нойленд (не будем забывать, что библейский Ной "был армянином") или 77-метрового памятника Иисусу на высоте 2,5 тысяч метров над уровнем моря. Возьмем более приземленные идеи. Например, в Ереване собираются строить Всемирный торговый центр. Зачем? Зачем Армении Всемирный торговый центр, когда она находится на задворках международной торговли? В пятилетнем плане правительства, оглашенном в прошлом году, и без того масса задач, на разрешение которых у страны нет средств. Так, в Армении планируют проложить 2600 км дорог, довести таки до ума свой участок коридора Север-Юг, построить 15 водохранилищ, 500 детских садов, 300 школ, 50 больниц, создать три индустриальных парка и так далее. И это, подчеркнем, планы на пять лет, один год из которых уже прошел практически впустую.

За годы независимости и оккупации азербайджанских территорий зарубежной диаспорой были вложены в Армению сотни миллионов долларов. Эти средства были направлены исключительно на разрушение, но никак не на созидание. Последствия "созидательных талантов" армянства весь мир может наблюдать пока что на освобожденных от оккупации землях.

Если есть желающие убедиться, им стоит поторопиться, потому что "торговцы" очень быстро восстанавливают разрушенное "созидателями".