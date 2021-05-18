Персидский залив, Иран, Зангезур - какой коридор построят Баку и Москва в Армении?

Проблемы Армении не решаются и не будут решаться до тех пор, пока тамошний истеблишмент, экспертные круги, да и общество в целом продолжают жить фантазиями.

В последние недели в соседней стране с новой силой и большой надеждой заговорили о создании некоего транспортно-логистического коридора из Персидского залива к Черному морю через Армению. Идея, о которой успешно не вспоминали уже несколько лет, возникла на повестке в связи с настойчивостью Баку в вопросе реализации 9-го пункта трехстороннего заявления о мире от 10 ноября 2020 года, предусматривающего восстановление железнодорожных коммуникаций, соединяющих западные регионы Азербайджана с Нахчываном. Пункт о коридоре Персидский залив - Черное море через Армению включил в свои предвыборные обещания даже террорист, лидер саснацреровцев Жирайр Сефилян. Он обещает армянам поставить крест на Зангезурском коридоре и вывести Армению в большой мир через Иран. В то время как "дорога жизни" проходит для армянской стороны как раз через азербайджанский коридор.

Сефилян такой по ту сторону границы не один. Армянское общество и экспертные круги дружно протестуют, хотя каждому должно быть ясно, что согласие Еревана на реализацию этого проекта даст зеленый свет открытию и других заблокированных в результате оккупации азербайджанских территорий коммуникаций. Борющиеся за депутатские мандаты политические силы не отдают себе в этом отчета. И тут как нельзя кстати всплывает на повестку давно забытый проект Персидский залив-Иран-Армения-Грузия-Черное море-Греция-Болгария.

В середине апреля агентство Mehr со ссылкой на министерства дорог и городского развития Ирана сообщило, что транзитный коридор Персидский залив-Черное море будет сдан в эксплуатацию в ближайшее время. 19 апреля в Ереване состоялся очередной раунд консультаций с участием делегаций из Ирана, Армении, Грузии, Болгарии и Греции.

Активизацию этого вопроса и на армянской, и на иранской стороне объясняют недавним инцидентом в Суэцком канале. Хотя такие сравнения, конечно, совершенно не равнозначны. Министр транспорта Ирана Аббас Ахмад Ахунди, находясь в Ереване, говорил о важности проекта для Армении, не имеющей выхода к морю. Вероятно, роль Суэцкого канала должна сыграть именно она.

Между тем, совершенно очевидно, что заметить Суэцкий канал у Ирана было бы гораздо больше шансов, выйди он к Черному морю напрямую через Турцию. Тем более, что та уже озвучила свой взгляд на решение проблемы. Как пишут турецкие СМИ, канал Стамбулблагодаря качественной системе судоходства и навигации может стать надежным торговым маршрутом в рамках Среднего коридора. Средний коридор является частью китайского проекта "Один пояс, один путь" и является, по оценкам турецких экспертов, наиболее безопасным и малозатратным по времени торговым маршрутом.

Составной частью Среднего коридора является железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, по которой транзитом через Азербайджан уже осуществляются успешные международные грузоперевозки по маршруту Восток-Запад. То есть в регионе уже существует действующая современная и эффективная транспортно-логистическая инфраструктура. А еще более повысится значимость Среднего коридора после запуска дороги через Зангезур, которую дерущиеся за власть армянские политики обещают заменить "армянским шелковым путем", как в Армении уже называют иранский проект.

"Армянский шелковый путь" затевается уже очень давно. И автотранспортный, и железнодорожный его сегмент начинались помпезно и шумно, утверждалось, что именно Армения станет главным транзитером в регионе и твердая валюта посыплется на нее из рога изобилия. Мудрый совет не говорить "ап" пока не перепрыгнешь, точенее, пока не найдешь, кто будет за все это платить, был забыт армянской стороной.

Прежде чем заявлять о своей особой связующей роли между Персидским заливом и Черным морем, неплохо было бы сначала построить саму дорогу. И вот с этим у Армении всегда были проблемы. Автомобильная дорога, соединяющая ее с Ираном, находится в ужасном состоянии и непригодна для международных грузоперевозок. Кроме того, одной приграничной дорогой дело не ограничивается - необходимо строительство современной магистрали до границы с Грузией. Денег на строительство 550-километровой магистрали у Армении нет. В 2009 году Ереван подписал кредитное соглашение с Азиатским банком развития. По соглашению, строительство автомагистрали предусматривалось завершить к 2016 году. Однако строительные работы начались только через три года после этого и "продолжаются" по сей день. За прошедшие годы из 550 километров построено всего около 80-ти.

С железнодорожным сегментом все еще хуже.

В августе 2014 года правительство Армении одобрило предварительную программу строительства железной дороги Иран-Армения стоимостью 3,5 миллиарда долларов. Проект включал железнодорожное полотно в 316 километров, 64 моста, 60 тоннелей и 27 станций. Ожидалось, что строительство завершится в 2022 году. На дворе май 2021-го, но в рамках проекта не уложено ни одной шпалы. Более того, в 2017 году была упразднена занимавшаяся реализацией программы ЗАО "Дирекция строительства железной дороги" Минтранса РА. Дело в финансах, в которых и Россия, и Иран Армении культурно отказали.

Тегеран устами своих чиновников и дипломатов вежливо заверил, что "мы построим наш отрезок, когда Армения построит как минимум одну треть своего отрезка железной дороги", и посоветовал Еревану "искать инвесторов". Этим иранская сторона показала свою невысокую заинтересованность в проекте. Какой смысл тратиться на железную дорогу (на иранскую сторону приходится всего 60 из 316 километров дороги, остальное должна построить Армения), которая будет вести в никуда, так как не будет иметь продолжения по другую сторону границы?

Примерно в таком духе высказался в 2015 году бывший президент ОАО "Российские железные дороги" Владимир Якунин, отвечая на вопрос о целесообразности строительства этой железнодорожной магистрали. Тогдашний глава РЖД выразил уверенность в том, что этот проект не имеет перспектив - "это как прорубить в стене окно в никуда: в стену соседнего дома"...

Даже после запуска Баку-Тбилиси-Карс в Армении продолжали говорить об армянском транзите "Персидский залив - Черное море", о возможностях "перехватить инициативу у Баку". Сейчас, после заявления иранской стороны о реанимации идеи коридора через Армению, в Ереване снова оказались во власти иллюзий.

В данном случае речь идет только об автомобильной магистрали. Железная дорога, да еще при горном рельефе, дело сложное, долгое и дорогостоящее, а необходимость заменить собой Суэцкий канал и выбить из повестки Зангезурский коридор требует оперативности.

Строительство трассы, ведущей от границы с Ираном до границы с Грузией, возобновилось еще летом прошлого года. Длительный простой был связан со следствием по уголовному делу, возбужденному по фактам злоупотреблений, зарегистрированных в ходе реализации программы "Транспортный коридор Север-Юг". В деле фигурировали имена более 50 организаций, так или иначе причастных к реализации проекта. Разделив общую сумму кредитных соглашений по данному проекту в 540 млн. долларов на количество построенных на эти деньги километров, нетрудно вычислить, во сколько обошелся каждый километр этой "супермагистрали".

44-дневная война снова затормозила процесс, но недавнее заявление иранской стороны вернуло вопрос на повестку. Тем не менее, восторг эти планы вызывают больше в Армении у журналистов и политологов, экономисты же более критичны. Национальный эксперт Европейского Союза по транспорту в Армении Ара Марджанян прокомментировал журналистам ситуацию и прямо заявил, что "проект создания транспортного коридора Персидский залив-Черное море на данном этапе нереализуем".

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Станислав Ткаченко, доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ):

"Проект транспортного коридора из Персидского залива по территории Ирана, Армении и Грузии - отражение меняющейся стратегической ситуации в регионе Южного Кавказа. В годы Холодной войны в этом регионе СССР и НАТО противостояли друг другу, поэтому строительство транспортных магистралей и пограничных переходов не приветствовалось.

Экономическая наука утверждает, что инвестиции в инфраструктуру - одни из самых политически важных и экономически выгодных, хотя результаты становятся видны далеко не сразу. Поэтому рентабельность любого крупного проекта в сфере логистики нужно рассматривать с учетом временных рамок. Если предположить, что проект "Персидский залив - Черное море" будет реализован в планируемом сейчас виде, его рентабельность будет крайне мала. Дело в том, что он столкнется с конкуренцией за транзитные грузы нескольких других проектов (из Китая, других стран Юго-восточной Азии, а также Индии в Европу) и неизбежно в этой борьбе проиграет. Причин у такой пессимистичной оценки много: продолжающийся конфликт Ирана с США и их союзниками, политическая нестабильность в Армении, конфликт России и Грузии - только часть из этих причин.

Поэтому проект в его оригинальном виде, по моему мнению, никогда реализован не будет.

Коммерческая рентабельность коридора из Ирана к Черному морю пока минимальная. Но он полностью соответствует интересам России как союзника Армении в экономической сфере (ЕАЭС) и в сфере военной безопасности (ОДКБ). Поэтому Россия как минимум не будет препятствовать его реализации, а, возможно, даже инвестирует средства в развитие возможностей для перевозки грузов из Армении через Грузию в направлении РФ (через перевал Верхний Ларс), а также через порт Батуми.

Эти проекты формально никак интересы Азербайджана, строящего транспортные пути через Армению в Нахчыван и Турцию, не затрагивают. Но их успешная реализация требует мира и стабильности на Южном Кавказе.

На мой взгляд, пока что проект транспортного коридора из России через Азербайджан и Армению в направлении Турции - главный российский приоритет в регионе. Он стал реален после завершения военной фазы карабахского конфликта, и Кремль не хотел бы упустить благоприятный момент. Тем более, что проект коридора через Мегри отлично сопрягается с развиваемым почти два десятилетия проектом Север-Юг".

Лейла Таривердиева