Российский экономист: Пашинян открыл двери, но никто в них не вошел

Заявления относительно инвестиций - обещания: чтобы инвесторы приехали, необходимо создать совершенно другую среду, общаться с внешним миром посредством новых моделей, новых идей.

Об этом в беседе с Tert.am сказал доктор экономических наук Алексей Зубец, комментируя заявления новых властей Армении относительно "экономической революции".

Экономист напомнил, что после "революции роз" грузинские власти тоже думали, что в Грузию начнется огромный поток хозяйствующих субъектов, приедут инвесторы и введут свои деньги в обращение. Они думали, что стоит им только открыть двери, как финансовые потоки иностранных инвесторов потекут в страну.

Тем временем, открыть двери - это одно, а желание инвесторов - совершенно другое, заметил российский экономист. Сейчас то же самое происходит в Армении. Открыть двери для инвесторов, хозяйствующих субъектов еще не означает быть интересными для них, отметил он.

Зубец также скептически настроен по отношению к шумной борьбе с коррупцией в Армении, считая, что это еще не означает, что страна будет развиваться. По его словам, в Армении нет экономических ресурсов, и единственное ее спасение - это общение с внешним миром. А этому, в свою очередь, мешает напряженность с соседями.

"Опираясь на грузинский опыт, который очень похож на армянский опыт, могу сказать, что инвесторы так и не приехали в Грузию. То же самое будет и в Армении. Инвесторы, которые не доверяли свой бизнес Армении, не хотели вкладывать деньги до революции, не делали этого, не потому что в Армении были плохие власти. Нет. Они не знают, чем заняться в Армении, какой бизнес учредить в Армении, как организовать экспорт, - сказал экономист и окончательно добил армянские надежды: - Вы скажете, а как же информационные технологии? Для ИТ на постсоветском пространстве Беларусь более удобная страна, чем Армения, там отрасль развивается очень быстрыми темпами".

Особо стоит обратить внимание на слово "экспорт", потому что это одна из основных причин, почему никто не хочет создавать серьезный бизнес с Арменией. Страна с закрытыми в результате территориального конфликта с соседями границами как бездонный колодец, в котором инвестиции будут уходить в никуда.

А тем временем в Армении разгорается ажиотаж вокруг крупной инвестиционной программы ЕС и ВБ.

Как пишет "Жаманак", в ближайшие 11 лет Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) предоставят около 13 млрд. евро на реализацию ряда масштабных инфраструктурных проектов в шести странах, участвующих в программе "Восточное партнерство".

Согласно опубликованному документу ЕС, в рамках этой программы Армении будет предоставлено более 700 млн. евро. Большинство приоритетных программ Армении, согласно авторам документа, касаются транспортного коридора "Север-Юг".

В частности, согласно документу, на строительство участка Арташат-Агарак автомагистрали "Север-Юг" будет выделено 450 млн. евро.

Деньги также будут направлены на модернизацию Мегринского пограничного пункта, а также на модернизацию межгосударственных автомагистралей Армения-Грузия.

В Армении по этому случаю ликуют, считая, что подобными целевыми инвестициями именно в этот проект Европа как бы обозначила свои приоритеты и противопоставила армянский транзит азербайджанскому, а также формату Иран-Азербайджан-Россия. Но ни о каком соперничестве тут, конечно, речи быть не может. Уже действующий азербайджанский проект эффективнее, рентабельнее и надежнее любого транзита через Армению.

И кроме того, напомним, что автомагистраль из Ирана в Грузию стоит по старым ценам 3 миллиарда долларов. Сегодня проект, реализация которого затянулась на десять лет, обойдется уже дороже.

Но Еревану все же придется довольствоваться тем, что дают и постараться максимально приложить полученные деньги к пользе, потому что других инвестиций в магистраль через Армению больше не будет.

Зульфугар Ибрагимов