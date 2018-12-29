Проект "Север-Юг" принес Армении одни проблемы - ВМЕСТО МИЛЛИАРДОВ

Проект "Север-Юг", оказавшийся не по зубам Армении, начинает создавать проблемы для Еревана вместо того, чтобы приносить дивиденды.

В минувший четверг строители автомагистрали Север-Юг перекрыли дорогу Ереван-Талин, требуя погасить задолженность по заработной плате, сообщают армянские СМИ. Строители потребовали, чтобы главный подрядчик - компания "Корса Корвиам Констраксьон ЭС А" - заплатила субподрядчикам, а те в свою очередь могли выплатить невыплаченные с августа зарплаты.

Акция не вызвала интереса у властей, на место, как сообщается, прибыл лишь губернатор Арагацотнской области Давид Геворкян, который убедил протестующих разблокировать дорогу, заверив их, что они получат ответы на волнующие их вопросы.

На следующий день исполняющий обязанности министра транспорта, связи и IT-сферы РА Акоп Аршакян принял руководителей организаций-субподрядчиков инвестиционной программы "Север-Юг", сотрудники которых перекрыли трассу. Однако ответов на вопросы дано так и не было.

Как пишет verelq.am, выяснилось, что относительно поднятой проблемы соответствующих правовых механизмов у министерства нет - она не находится в прямой зоне ответственности министерства. Более того, визитерам было заявлено, что министерство выполнило все свои договорные обязанности по оплате работ компании "Корса Корвиам Констраксьон ЭС А", а дальше, как надо понимать, уже не его дело.

Напомним, что о проекте было заявлено в 2009 году. Тогдашний президент Серж Саргсян делал немало помпезных заявлений по этому поводу, обещая превратить Армению благодаря проекту в Нью-Васюки. Со временем заявления прекратились, как и сами работы.

Первоначально проект планировалось завершить в 2016 году, но так как реальное строительство началось только в 2012-м, сроки были сдвинуты и, в конце концов, стали и вовсе неопределенными. Общая протяженность магистрали 556, в настоящее время имеется финансирование только под 160-километровый участок. Общая сумма кредитных соглашений по данному проекту составляет 540 млн. долларов США. Но самое печальное, что за столько лет проложено всего 72 километра.

При Саргсяне о проекте старались говорить как можно меньше. Но после апрельского переворота этот по сути единственный международный проект, в котором присутствует Армения, вновь всплыл на повестку. И выяснились просто чудовищные подробности воровства и растрат, объясняющих, почему эта в общем-то не масштабная работа застряла в самом начале пути.

В начале декабря Генеральная прокуратура Армении представила подробности уголовного дела по факту неэффективного использования финансовых ресурсов и злоупотребления служебным положением при строительстве автомобильной дороги Север-Юг.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что в рамках строительства участка автомагистрали Ереван-Арташат и Ереван-Аштарак по Траншу 1, руководитель программы (представитель французской команды), осуществляющей технический контроль, по предварительному сговору с руководящим составом испанской компании-подрядчика по данному участку, а также с должностными лицами ГНКО "Организация по реализации транспортных программ и министерства транспорта, связи и ИТ в январе-июне 2016 года внесла в документацию о промежуточных выплатах фальшивые (двойные) данные, в результате мошеннических действий была похищена сумма в размере $1,9 млн., сообщают армянские СМИ.

В отношении руководителя французской команды по признакам п.1, ч. 3-й, ст. 178-й УК РА (Мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, ред.) по подозрению в совершении преступного деяния выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Он находится в статусе подозреваемого. Предварительное следствие продолжается", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, в результате всестороннего изучения материалов было выявлено, что вовлеченные в разработку и реализацию программы "транспортного коридора Север-Юг" должностные лица в течение 2009-2018 гг. с целью сокрытия фактов, указывающих на явное неэффективное управление Программой, создания иллюзии об осуществлении Программы в соответствии с ее целями и задачами, исходя из личных и групповых интересов, использовали должностное положение во вред служебным обязательствам, в результате чего нанесли вред законным интересам государства и общества, что привело к тяжелым последствиям.

Ранее оппозиция и эксперты неоднократно указывали властям на несоответствие уже проложенного участка стандартам качества. Факты воровства средств и стройматериалов были налицо, но власти не реагировали. А тем временем проект вроде как "продолжался" и финансы вроде как "осваивались".

Дело сдвинулось с мертвой точки после того, как и.о. премьера Никол Пашинян заговорил о проблеме в парламенте. Были взяты пробы цемента, щебня и бетона и отправлены в Канаду на дополнительную экспертизу.

Одним словом, Армения завела проект "Север-Юг" в полный тупик и еще раз подтвердила свой статус попрошайки и нечестного партнера, не готового к серьезному международному сотрудничеству.

Зульфугар Ибрагимов