Дата 1 октября ожидается в Армении с тревогой и волнением. Интрига не только в том, приедет в Ереван Владимир Путин или нет. На саммит ЕАЭС в качестве приглашенного гостя ждут главу Ирана Хасана Роухани.

Армения уже давно предлагает себя соседям по региону в роли моста между Ираном и пространством ЕАЭС. Ереван совершенно не смущает тот факт, что Армения не имеет непосредственных границ с евразийским интеграционным пространством, отделенная от него Грузией и Азербайджаном, отчего ее роль в качестве моста становится очень проблематичной. Осуществление функции связующего звена через эти страны по известным причинам исключено. Без урегулирования карабахского конфликта Азербайджан не откроет границы для армянского транзита. Грузии же для обеспечения транзитного комфорта Армении придется поступиться своим суверенитетом, так как ведущая в Россию и далее железная дорога проходит по аннексированным территориям этой страны.

Мы говорим именно о железной дороге не случайно. Дело в том, что в Армении ожидают реанимации темы строительства железной дороги Иран-Армения.

Ирановед Вардан Восканян устроил переполох в армянских СМИ, заявив, что Иран актуализировал вопрос железной дороги Иран-Армения. Он при этом ссылается на иранского коллегу, который считает необходимым создать рабочую группу Армения-Иран-Китай. Кроме того, президент Ирана на днях заявил о необходимости расширения региональных инфраструктур, и эти слова Роухани армянский эксперт рассматривает как намек на армяно-иранскую железную дорогу.

"Иранская сторона, похоже, склоняется к тому, чтобы сформировать трехсторонний формат Иран-Армения-Китай для более глубокого изучения вопроса железной дороги. Это очень интересный момент на самом деле. Конечно, Тегеран руководствуется в первую очередь своими интересами, но это тот случай, когда это исходит и из жизненных интересов Армении", - заявил журналистам Восканян.

По мнению ираниста, эффективность этих обсуждений во многом зависит от серьезности и последовательности Армении, а также вовлеченности в него управляющей армянскими железными дорогами России. Вероятно, Восканян считает, что этого вполне достаточно для выведения Армении из изоляции, в которой она оказалась по причине своей агрессорской политики и неспособности уживаться с соседями.

Армянская сторона также рассчитывает, что Тегеран постарается выбить у китайцев инвестиции. В свое время в Армении с оптимизмом рассматривали КНР в качестве инвестора проекта. Склонить китайцев к вложению капиталов в ненужный им проект безуспешно пытались прежние власти. У нового премьера Никола Пашиняна таких возможностей пока не было - на прошедший весной в Пекине саммит "Один пояс - один путь" армянского премьера не пригласили.

Справедливости ради отметим, что правительство Пашиняна не включило дорогу Иран-Армения в число своих прожектов. Слишком уж ясно было, что в обозримом будущем осуществление такого дорогостоящего проекта невозможно. У Армении нет 3,2 миллиарда долларов. Причем, это сумма, рассчитанная десять лет назад, и сегодня, после мирового экономического кризиса, она требует перерасчета и, скорее всего, возрастет.

В прошлом году в ходе обсуждений госбюджета в парламенте было заявлено, что на данный момент строительство железной дороги Армения-Иран экономически невыгодно. Проведенные расчеты показали, что такие большие инвестиции не могут обеспечить доходы, способные покрыть расходы.

Иран же вкладываться в армянский участок пути не намерен, потому что на его долю приходится лишь 30 километров из 300-километровой магистрали. И это ведь не только железнодорожное полотно, но также 64 моста общей длиной в 19,4 километра, 60 тоннелей протяженностью 102,3 километра и 27 станций.

Россия тоже не проявила интереса к финансированию армянского проекта. "Российские железные дороги" уже несколько лет назад устами бывшего главы компании Владимира Якунина заявили, что армяно-иранская железная дорога является стеной, которая ведет в никуда. И это правда. Действительно, зачем России дорога Иран-Армения? Для коммуникации с Ираном есть беспроблемная магистраль, идущая через Азербайджан. Этот коридор гораздо удобнее и выгоднее армянского, так как проходит по географически удобной местности и открыт для сообщения весь год. К тому же, в отличие от Армении в Азербайджане имеется развитая железнодорожная инфраструктура, а также деньги на ее модернизацию. В Армении же все придется строить заново.

Аргумент относительно выхода армянского проекта к Черному морю тоже не может иметь особого веса, потому что существует коридор Баку-Карс, который сейчас расширяется и разветвляется. В том числе с участием иранской стороны. Иран не испытывает острой нужды в транспортировке своих грузов в Европу через Армению в необозримом будущем, потому что уже может сделать это через Турцию или Азербайджан.

Пока Армения воображает свой "Север-Юг", в Азербайджане осуществляют практическую работу. В настоящее время продолжается строительство железной дороги Казвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан), являющейся основным компонентом международного транспортного коридора Север-Юг. Участок дороги Казвин-Решт уже сдан в эксплуатацию, а работы на Решт-Астара продолжаются. Строительство дороги Решт-Астара будет завершено в ближайшие два года и железнодорожные системы Ирана и Азербайджана будут объединены, что станет завершающим аккордом в создании коридора, открывающего большие возможности странам региона, вплоть до Персидского залива.

Что же касается Китая, то тут вопрос "а зачем?" встает еще более остро. Зачем Китаю ирано-армянская железная дорога? Готовится к реализации грандиозный проект Экономического пояса Шелкового пути, по коридору Баку-Тбилиси-Карс в Европу уже идут грузы из Китая. Для чего ему вкладываться в ненужный ему проект? У Пекина хорошие отношения с Тегераном, и если последний поднимет вопрос, варианты его решения могут появиться. Видимо, на это и рассчитывает армянская сторона. Сама по себе Армения не нужна азиатскому дракону, тем более в качестве звена крупных проектов.

Напомним, что о намерении начать прокладку железной дороги Иран-Армения Серж Саргсян заявил 2 октября 2008 года, в ряду прочих своих неосуществившихся мегапроектов. В том же 2008 году Армения передала свои железные дороги РЖД в концессию на 30 лет, и тогда же экс-глава Якунин заявил, что армяно-иранская железная дорога для них - путь, ведущий в никуда.

Спустя несколько лет касательно армяно-иранской железной дороги было заключено крайне сомнительное соглашение с некой компанией РАСИА ФЗЭ, которая располагалась в Дубае. Организация должна была подготовить реализацию проекта прокладки дороги. Но спустя 5 лет, в 2017 году, правительство Карена Карапетяна отменило соглашение, поскольку компания так и не выполнила свои договорные обязательства.

Кстати, в среду стало известно, что брат Сержа Саргсяна Левон объявлен в розыск в связи с делом о злоупотреблениях, допущенных в процессе строительства дороги Север-Юг. В результате крупномасштабных следственных и процессуальных действий, помимо прочего были получены данные о случаях отмывания денег подрядчиками и субподрядчиками, выявлена четко внедренная схема, посредством которой, денежные средства, образовавшиеся в результате предшествующих преступлений легализовывались.

Так что Еревану лучше бы пока разобраться с уже имеющимися проблемами, чем создавать новые.

Зульфугар Ибрагимов