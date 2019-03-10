На прошедшей неделе в деле региональной транспортной интеграции произошло очередное важное событие. 6 марта в Иране состоялась церемония открытия железнодорожной линии Газвин-Рашт, являющейся частью коридора Север-Юг.

Протяженность железной дороги Газвин-Рашт 164 километра. На линии построены мосты, туннели и другие сооружения.

Выступивший на церемонии открытия Президент ИРИ Хасан Роухани подчеркнул, что Газвин-Рашт соединит не только железные дороги Ирана и Азербайджана, но и России и стран Северной Европы.

"Это очень важный железнодорожный проект, который объединит десятки стран в Африке, Азии, Восточной и Северной Европе. Сейчас у нас прекрасные связи с Азербайджаном, Россией, Казахстаном и Туркменистаном. Мы продолжим эти связи с дружественными государствами", - сказал Роухани.

Таким образом, железнодорожный транспортный коридор Север-Юг, в котором Азербайджан играет роль важнейшего транзитного узла, стал реальностью. И это очень плохая новость для соседней Армении, где после визита в ИРИ премьер-министра Никола Пашиняна питают завышенные надежды на обеспечение Ираном Еревану какой-то особой роли в регионе.

У Армении нет технической возможности осуществлять транзит природного газа в Грузию, считает армянский эксперт Бениамин Погосян. В беседе с Первым Информационным он отметил, что может обсуждаться возможность заключения своп-сделок газового обмена в трехстороннем формате Иран-Армения-Грузия. Но что касается транзита иранского газа через территорию Армении на европейские рынки, то это исключено по двум причинам.

Во-первых, у Грузии нет инфраструктуры для доставки газа на европейские рынки через свою территорию. Нет такой инфраструктуры и у Армении. А американские санкции сводят на нет вероятность финансирования Европой проектов, связанных с транспортировкой иранского газа.

Во-вторых, газовая инфраструктура Армении принадлежит российской компании.

Как отмечало в связи с завышенными армянскими надеждами издание EADaily, особо восторженный фон обеспечили заявления самого Никола Пашиняна, однако лишь единицы из заявленных когда-то армяно-иранских проектов, среди которых строительство железной дороги, нефтеперерабатывающего завода на границе с Ираном, третей высоковольтной линии электропередачи (ЛЭП), транзита иранского газа, создания электроэнергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия и строительство ГЭС на реке Аракс на границе двух стран, претворяются в жизнь. Почему? Если коротко - ответ кроется в экономической нерентабельности некоторых из перечисленных проектов, отмечает издание.

Действительно, можно ли считать рентабельной железную дорогу Иран-Армения? Этому проекту уже больше десяти лет, но дальше разговоров дело до сих пор не пошло. По причине отсутствия средств и инфраструктуры на территории Армении и отсутствия интереса у Ирана проект так и не сдвинулся с мертвой точки. Оценивается он в 3-4 миллиарда долларов, которых у Еревана, конечно же, нет. А иранская сторона не торопится вкладываться в дорогу, в принципе бесполезную, учитывая наличие уже работающего железнодорожного коридора через Азербайджан. Иран с самого начала заявил, что готов отстроить свой участок маршрута, но армянский Еревану придется финансировать самому либо найти средства. А это нереально, так как на Армению приходится 70 процентов пути, причем, сложного маршрута, предусматривающего строительство мостов и 120 километров тоннелей.

Пойдем дальше.

В Ереване заявляют, что в апреле состоится четырехсторонняя встреча представителей Армении, России, Ирана и Грузии, на которой будет решаться вопрос транспортировки иранского газа в Европу через Армению. Никол Пашинян заявил об этом как о свершившимся факте. Однако экспертное сообщество не столь оптимистично.

У Армении нет технической возможности осуществлять транзит природного газа в Грузию, считает армянский эксперт Бениамин Погосян. В беседе с Первым Информационным он отметил, что может обсуждаться возможность заключения своп-сделок газового обмена в трехстороннем формате Иран-Армения-Грузия. Но что касается транзита иранского газа через территорию Армении на европейские рынки, то это исключено по двум причинам.

Во-первых, у Грузии нет инфраструктуры для доставки газа на европейские рынки через свою территорию. Нет такой инфраструктуры и у Армении. А американские санкции сводят на нет вероятность финансирования Европой проектов, связанных с транспортировкой иранского газа.

Во-вторых, газовая инфраструктура Армении принадлежит российской компании.

Что будет обсуждать в такой ситуации четырехсторонняя встреча в Ереване?

По мнению армянских аналитиков, бесперспективен и проект строительства Ираном в Армении нефтеперерабатывающего завода. Разговорам об НПЗ тоже более десяти лет.

Единственной реальной статьей армяно-иранского сотрудничества может быть электроэнергия. Потому что электроэнергия - это единственное, что способна вырабатывать Армения без особых затрат благодаря большому числу крупных горных рек. Несколько лет назад армянская сторона говорила о возможности создания энергокоридора из Ирана в Грузию и Россию, в котором собиралась играть ключевую роль. Но вопрос завис, потому что энергосистемы страны стары и неэффективны, а их обновление требует немалых средств.

Между тем, в конце февраля стало известно, что Россия, Азербайджан и Иран на уровне экспертов энергетических компаний обсуждают технические условия создания энергетического коридора. Как отметил в эксклюзивном интервью Trend заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский, по результатам обсуждений стороны определят экономическую эффективность функционирования этого энергетического моста и примут решение о целесообразности запуска проекта.

"В случае принятия решения о реализации проекта создание энергетического моста позволит обеспечить страны электроэнергией в периоды ее дефицита в энергосистемах государств", - пояснил замминистра.

Трехсторонняя рабочая группа по проекту была создана в прошлом году. Меморандум о взаимопонимании по обмену электроэнергией между Азербайджаном и Ираном был подписан в 2015 году.

"Чтобы делать далеко идущие выводы о визите Пашиняна в Иран, должна быть фактура. Фактура в данном случае - два подписанных меморандума о взаимопонимании. Других, более серьезных договоренностей, зафиксированных на бумаге, у нас нет", - сказал журналистам политолог Сергей Шакарянц.

Одним словом, армяно-иранские отношения, актуализировавшиеся в армянской повестке после визита Никола Пашиняна в Тегеран, это в большинстве случаев одни намерения, за которыми не стоит никаких реальных возможностей.

Зульфугар Ибрагимов