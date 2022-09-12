Коридору Север-Юг альтернативы нет - «Дорога жизни» через Азербайджан возвращается в активную повестку

Автор: Лейла Таривердиева

Международный транспортный коридор Север-Юг, о котором говорится уже 22 года, похоже, дождался своего часа. В условиях геополитических потрясений и слома привычных для континента маршрутов логистики, МТК Север-Юг оказался настоящей "дорогой жизни".

12 сентября проекту исполнилось 22 года. Базовым документом для создания транспортного коридора Север-Юг стало межправительственное соглашение, подписанное в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. В целом этот документ ратифицировали 13 стран. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году, после чего в направлении реализации коридора, наконец, началось какое-то движение.

Нельзя сказать, что коридор не действовал вообще. Благодаря усилиям Азербайджана этот маршрут был доведен до ума, но функционировал не в полную силу, потому что был не особо нужен России, сосредоточенной на других направлениях, а Иран тянул с решениями, рассчитывая на что-то ведомое только ему. Тем временем Азербайджан создал на своей территории современную автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, необходимую для запуска МТК. Построенные и модернизированные дороги не простаивали, но та самая невысокая прежде заинтересованность российской стороны и недостроенные пути на иранской территории тормозили активизацию сообщения и усложняли его.

Сегодня в этом вопросе началось движение и изменения не заставляют себя ждать. Большая геополитика заставила одного из стержневых участников проекта Россию засучить рукава. Недавно в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев очень многозначительно заметил, что "транспортный коридор Юг-Север проходит через Азербайджан, варианта иного маршрута нет. Этот коридор, к примеру, представляет значение для российских компаний, так как сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в европейские пункты. То есть маршрут, ведущий в Иран и к побережью Персидского залива, через Азербайджан становится наиболее привлекательным для российских компаний. То же самое можно сказать о маршруте, который тянется от Персидского залива до России через Азербайджан".

9 сентября в Баку состоялась трехсторонняя встреча, по итогам которой была подписана декларация. Принятые на встрече решения можно назвать своеобразным подарком ко дню рождения проекта. Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Александр Новак и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми приняли решение о создании рабочей группы для решения транспортных и транзитных вопросов и процедур. Заседание планируется провести в ближайшее время. Месяц дан на подготовку проекта соглашения по железной дороге Решт-Астара. Отметим, что это тот самый участок, который много лет находится в подвешенном состоянии, создавая проблемы с полным задействованием МТК.

В связи с тем, что участок коридора на территории Ирана много лет по различным причинам остается недостроенным, контейнеры, направляющиеся из Индии на север Европы, приходилось перегружать в Реште и везти до азербайджанской границы, где они снова погружались на железнодорожные платформы, что уносило дополнительное время и средства. По всей видимости, эта ситуация в скором времени начнет исправляться. Потому что в скорейшем запуске коридора заинтересована сегодня Москва, ограниченная в движении из-за западных санкций. Во время июльского визита в Тегеран Президент России заявил: "Есть один конкретный участок Решт-Астара. Это небольшой участок на иранской территории - 165 километров, повторяю, всего 165 километров. Российская сторона готова это сделать".

Вскоре после этого заявления Минтранс РФ заявил, что до 2030 года Россия планирует выделить Ирану 1,5 млрд долларов на развитие и строительство железных дорог. А конкретно - на строительство ветки Решт-Астара, а также электрификации линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров. Оба направления являются частью международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг. В презентации Минтранса указано, что строительство линии в Иране позволит увеличить грузопоток в этом направлении на 3-10 млн тонн в год. Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург снизится до 15-24 дней, в то время как маршрут через Суэцкий канал предполагает срок в 30-45 дней.

Строительство ветки оценивается в 2 млрд долларов, 500 миллионов из этой суммы Баку выделил Тегерану в виде льготного кредита пять лет назад. Завершение ветки Решт-Астара позволит замкнуть цепь железнодорожного сегмента коридора Север-Юг, а также открыть прямое беспрепятственное железнодорожное сообщение не только на Север, но также между регионами Персидского залива и Черного моря посредством современной азербайджанской инфраструктуры, в частности дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Примечательно, что за то время, как партнеры ждали каких-то движений Ирана по вопросу данной железной дороги, иранская сторона неожиданно объявила, что собирается работать над маршрутом Персидский залив - Черное море с... Арменией. По мнению аналитиков, Иран, по всей видимости, рассчитывал на открытие после 44-дневной войны действовавших в советское время армянских железных дорог, но этого по понятным причинам не произошло и вряд ли случится в скором времени. Продлились эти разговоры недолго, потому что абсурдность подобных планов была ясна каждому. Иранская сторона оставила эти игры и определилась окончательно. Министр дорог и градостроительства ИРИ Рустам Гасеми заявил, что строительство железной дороги Решт-Астара находится в центре внимания Ирана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Достигнутые в Баку договоренности очень важны, они открывают возможности для институциализации проекта коридора Север-Юг, в частности, создания структуры, которая позволяла бы решать все возникающие в ходе его реализации вопросы - касательно тарифов, условий грузоперевозок и так далее.

Важное место занимает создание инфраструктуры транспортного коридора. Эта инфраструктура на территории Азербайджана создана практически полностью, усовершенствована на территории России, но остаются проблемы, связанные с иранской стороной. В частности, они объясняются тем, что иранский отрезок железной дороги, которая бы соединила иранские железные дороги с азербайджанскими, все еще не достроен. Речь об участке Решт-Астара. Строительство этого железнодорожного полотна позволит сформировать непрерывную сеть железных дорог, ведущую от балтийских портов к портам Индийского океана. Стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования этого участка. Скорее всего, Ирану будут выделены кредитные линии, прежде всего, Россией. И в короткие сроки железнодорожный Север-Юг будет достроен.

Мы видим значительную динамику в рамках этого коридора, в последние недели активизировались трехсторонние встречи в этом формате. Подписание Декларации является логическим продолжением этого процесса, и, думаю, достигнутые соглашения позволят уже в ближайшее время приступить к решению тех задач, которые стоят в плане реализации транспортного коридора Север-Юг".