Коридору Север-Юг альтернативы нет - «Дорога жизни» через Азербайджан возвращается в активную повестку

Автор: Лейла Таривердиева

Международный транспортный коридор Север-Юг, о котором говорится уже 22 года, похоже, дождался своего часа. В условиях геополитических потрясений и слома привычных для континента маршрутов логистики, МТК Север-Юг оказался настоящей "дорогой жизни".

12 сентября проекту исполнилось 22 года. Базовым документом для создания транспортного коридора Север-Юг стало межправительственное соглашение, подписанное в 2000 году между Россией, Ираном и Индией. В целом этот документ ратифицировали 13 стран. Азербайджан присоединился к соглашению в 2005 году, после чего в направлении реализации коридора, наконец, началось какое-то движение.

Нельзя сказать, что коридор не действовал вообще. Благодаря усилиям Азербайджана этот маршрут был доведен до ума, но функционировал не в полную силу, потому что был не особо нужен России, сосредоточенной на других направлениях, а Иран тянул с решениями, рассчитывая на что-то ведомое только ему. Тем временем Азербайджан создал на своей территории современную автомобильную и железнодорожную инфраструктуру, необходимую для запуска МТК. Построенные и модернизированные дороги не простаивали, но та самая невысокая прежде заинтересованность российской стороны и недостроенные пути на иранской территории тормозили активизацию сообщения и усложняли его.

Подписана Бакинская декларация по транспортному коридору Север-Юг - ФОТО

Подписана Бакинская декларация по транспортному коридору Север-Юг - ФОТО

Сегодня в этом вопросе началось движение и изменения не заставляют себя ждать. Большая геополитика заставила одного из стержневых участников проекта Россию засучить рукава. Недавно в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore Президент Ильхам Алиев очень многозначительно заметил, что "транспортный коридор Юг-Север проходит через Азербайджан, варианта иного маршрута нет. Этот коридор, к примеру, представляет значение для российских компаний, так как сегодня из-за санкций они не могут перевозить грузы в европейские пункты. То есть маршрут, ведущий в Иран и к побережью Персидского залива, через Азербайджан становится наиболее привлекательным для российских компаний. То же самое можно сказать о маршруте, который тянется от Персидского залива до России через Азербайджан".

9 сентября в Баку состоялась трехсторонняя встреча, по итогам которой была подписана декларация. Принятые на встрече решения можно назвать своеобразным подарком ко дню рождения проекта. Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Александр Новак и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми приняли решение о создании рабочей группы для решения транспортных и транзитных вопросов и процедур. Заседание планируется провести в ближайшее время. Месяц дан на подготовку проекта соглашения по железной дороге Решт-Астара. Отметим, что это тот самый участок, который много лет находится в подвешенном состоянии, создавая проблемы с полным задействованием МТК.

В связи с тем, что участок коридора на территории Ирана много лет по различным причинам остается недостроенным, контейнеры, направляющиеся из Индии на север Европы, приходилось перегружать в Реште и везти до азербайджанской границы, где они снова погружались на железнодорожные платформы, что уносило дополнительное время и средства. По всей видимости, эта ситуация в скором времени начнет исправляться. Потому что в скорейшем запуске коридора заинтересована сегодня Москва, ограниченная в движении из-за западных санкций. Во время июльского визита в Тегеран Президент России заявил: "Есть один конкретный участок Решт-Астара. Это небольшой участок на иранской территории - 165 километров, повторяю, всего 165 километров. Российская сторона готова это сделать".

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится сегодня региональным транспортным центром

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан становится сегодня региональным транспортным центром

Вскоре после этого заявления Минтранс РФ заявил, что до 2030 года Россия планирует выделить Ирану 1,5 млрд долларов на развитие и строительство железных дорог. А конкретно - на строительство ветки Решт-Астара, а также электрификации линии Гармсар-Инче-Бурун длиной 495 километров. Оба направления являются частью международного транспортного коридора (МТК) Север-Юг. В презентации Минтранса указано, что строительство линии в Иране позволит увеличить грузопоток в этом направлении на 3-10 млн тонн в год. Срок доставки грузов из Мумбаи в Санкт-Петербург снизится до 15-24 дней, в то время как маршрут через Суэцкий канал предполагает срок в 30-45 дней.

Строительство ветки оценивается в 2 млрд долларов, 500 миллионов из этой суммы Баку выделил Тегерану в виде льготного кредита пять лет назад. Завершение ветки Решт-Астара позволит замкнуть цепь железнодорожного сегмента коридора Север-Юг, а также открыть прямое беспрепятственное железнодорожное сообщение не только на Север, но также между регионами Персидского залива и Черного моря посредством современной азербайджанской инфраструктуры, в частности дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Примечательно, что за то время, как партнеры ждали каких-то движений Ирана по вопросу данной железной дороги, иранская сторона неожиданно объявила, что собирается работать над маршрутом Персидский залив - Черное море с... Арменией. По мнению аналитиков, Иран, по всей видимости, рассчитывал на открытие после 44-дневной войны действовавших в советское время армянских железных дорог, но этого по понятным причинам не произошло и вряд ли случится в скором времени. Продлились эти разговоры недолго, потому что абсурдность подобных планов была ясна каждому. Иранская сторона оставила эти игры и определилась окончательно. Министр дорог и градостроительства ИРИ Рустам Гасеми заявил, что строительство железной дороги Решт-Астара находится в центре внимания Ирана.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Достигнутые в Баку договоренности очень важны, они открывают возможности для институциализации проекта коридора Север-Юг, в частности, создания структуры, которая позволяла бы решать все возникающие в ходе его реализации вопросы - касательно тарифов, условий грузоперевозок и так далее.

Именно подключение Азербайджана к коридору &quot;Север-Юг&quot; дало мощный толчок развитию проекта - Павел Клачков для Day.Az

Именно подключение Азербайджана к коридору "Север-Юг" дало мощный толчок развитию проекта - Павел Клачков для Day.Az

Важное место занимает создание инфраструктуры транспортного коридора. Эта инфраструктура на территории Азербайджана создана практически полностью, усовершенствована на территории России, но остаются проблемы, связанные с иранской стороной. В частности, они объясняются тем, что иранский отрезок железной дороги, которая бы соединила иранские железные дороги с азербайджанскими, все еще не достроен. Речь об участке Решт-Астара. Строительство этого железнодорожного полотна позволит сформировать непрерывную сеть железных дорог, ведущую от балтийских портов к портам Индийского океана. Стороны договорились о подготовке технико-экономического обоснования этого участка. Скорее всего, Ирану будут выделены кредитные линии, прежде всего, Россией. И в короткие сроки железнодорожный Север-Юг будет достроен.

Мы видим значительную динамику в рамках этого коридора, в последние недели активизировались трехсторонние встречи в этом формате. Подписание Декларации является логическим продолжением этого процесса, и, думаю, достигнутые соглашения позволят уже в ближайшее время приступить к решению тех задач, которые стоят в плане реализации транспортного коридора Север-Юг".  