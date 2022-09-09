Подписана Бакинская декларация по транспортному коридору Север-Юг

В Баку прошла церемония подписания декларации по прошедшей первой трёхсторонней встречи Азербайджан-Россия-Иран по развитию международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, документ подписали заместитель премьер министра Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Александр Новак и министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми.

Стороны подчеркнули важность создания рабочей группы для решения транспортных и транзитных вопросов и процедур через территории Азербайджана, России и Ирана в контексте развития коридора и намерены провести первое заседание в течение месяца.

Кроме того, стороны намерены в течение месяца подготовить проект соглашения по проекту железной дороги Решь-Астара, также в документе приветствуется иранского порта Чабахар в коридор.

Отметим, что девятого сентября в Баку прошла трёхсторонняя встреча представителей Азербайджана, России и Ирана. В ходе этой встречи стороны рассказали о проделанных работах на участках представляемой страны. Также, они обменялись мнением о дальнейших шагах и предложили дальнейшие механизмы, которые поспособствуют ускорению развития международного транспортного коридора Север-Юг.