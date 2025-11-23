https://news.day.az/azerinews/1797327.html Türkiyəli nazir Azərbaycana təşəkkür edib Məlum olduğu kimi, Braziliyanın Belem şəhərində BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasına Tərəf Dövlətlərin 30-cu Sessiyası (COP30) çərçivəsində qəbul edilmiş qərarla Türkiyə Respublikasının COP31-ə ev sahibliyi etməsi nəzərdə tutulur.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Türkiyənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum tədbirdə çıxışı zamanı və mətbuat konfransında danışıqlar prosesində göstərilən dəstəyə görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkür edib.
