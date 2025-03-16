Азербайджан – ключевой поставщик зеленой энергетики для Европы

Сайт Diplomatic World Sweden, разработанный для политиков и сотрудников зарубежных посольств в Швеции, опубликовал статью, посвященную растущей роли Азербайджана как ключевого поставщика зеленой энергии для Европы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в статье отмечается, что Азербайджан играет ведущую роль в проекте "Зеленый энергетический коридор" стоимостью 10 миллиардов евро, который соединит Азербайджан с Европой и позволит экспортировать возобновляемые ресурсы Каспия через самую длинную в мире подводную линию электропередачи в Черном море.

Автор подчеркивает, что страна активно наращивает мощности в сфере чистой энергии. Выступая в ноябре прошлого года на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 в Баку Президент Ильхам Алиев объявил о планах довести их до 6 ГВт к 2030 году, а уже подписанные соглашения увеличат этот показатель до 10 ГВт. В страну поступают крупные инвестиции.

"Ландшафт вокруг Баку уже меняется. Сверкающая под лучами каспийского солнца Гарадагская СЭС теперь вырабатывает 230 мегаватт чистой энергии. К 2026 году ветры, проносящиеся над Хызы и Абшероном, будут питать первую крупномасштабную ветроэлектростанцию Азербайджана мощностью 240 мегаватт", - пишет автор публикации.

Отмечается, что запуск черноморского кабеля в 2029 году станет поворотным моментом в обеспечении Европы чистой энергией. Азербайджан, традиционно известный как экспортер нефти, теперь стремится стать стратегическим лидером в зеленой энергетике, связывая Европу с Азией и обеспечивая тем самым устойчивое будущее.