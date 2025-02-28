Автор: Лейла Таривердиева

На днях состоялась встреча министра энергетики Болгарии Жечо Станкова и комиссара ЕС по энергетике Дэна Йоргенсена, на корой был обсужден ход реализации ключевых инфраструктурных проектов. В тот числе, и даже в первую очередь, говорилось о проекте Black Sea Energy. Этот грандиозный проект предусматривает прокладку высоковольтного электрического кабеля по дну Черного моря для транспортировки зеленой энергии из Азербайджана в Европу через Грузию и Румынию.

В сообщении Минэнерго Болгарии отмечено, что стороны обсудили инициативу "Коридор зеленой энергии", основанную на стратегическом партнерстве в области зеленой энергетики между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. В ведомстве подчеркнули, что данный проект имеет стратегическое значение для укрепления региональной и национальной энергетической безопасности, и Болгария может сыграть в нем важную роль.

Несмотря на определенные перемены в геополитическом раскладе, тема энергетической безопасности и зеленой энергетики остается актуальной для Европы.

В Евросоюзе отмечают, что проект Black Sea Energy является флагманским в рамках стратегии EU Global Gateway, что открывает возможности для финансирования ЕС в рамках инструмента международного сотрудничества. В конце 2024 года инициаторы проекта подали заявку на включение его в перечень "проектов взаимного интереса" для трансграничной энергетической инфраструктуры ЕС (Регламент TEN-E). Получение такого статуса дает проектам право на финансовую поддержку ЕС в рамках Connecting Europe Facility. Европейская комиссия планирует выделить на проект 2,3 млрд. евро. В настоящее время продолжаются соответствующие консультации.

Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия 17 декабря 2022 года в Бухаресте подписали соглашение о стратегическом партнерстве по строительству подводного электрического кабеля Black Sea Energy протяженностью 1 195 км. В мае 2024 года энергетические операторы Азербайджана, Румынии, Грузии и Венгрии подписали меморандум о создании совместного предприятия в рамках реализации Black Sea Energy. В сентябре распределяющие электроэнергию компании четырех стран подписали в Бухаресте соглашение о создании совместного производства, которое будет частью проекта. В июне 2023 года Болгария объявила о намерении присоединиться к проекту. Интерес к участию также выразили Сербия и Молдова. Ожидается, что кабель Black Sea Energy позволит экспортировать в Европу од 4 ГВт зеленой энергии в год. Разработка ТЭО находится на стадии завершения.

Отметим, что первоначально планы строились между ЕС и Грузией, Азербайджан присоединился позднее, и с его подключением проект начал расширяться. Подключение Азербайджана открыло возможности для присоединения к проекту стран Центральной Азии.

В августе 2024 года в Астане министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту соединения энергосистем. Ссогласован проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между тремя странами, утверждено Техническое задание для подготовки первоначального технико-экономического обоснования, разработкой которого займется итальянская компания CESI. В конце года национальные электроэнергетические компании Азербайджана, Казахстана и Узбекистана подписали Учредительный договор о создании совместного предприятия "Объединение Зеленый коридор". Было подчеркнуто, что СП со штаб-квартирой в Баку, является важным шагом в реализации проекта "Азербайджано-центральноазиатский зеленый энергетический коридор" и формировании энергетического будущего региона.

Проект предусматривает соединение энергосистем трех стран путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории стран с осуществлением наиболее оптимального с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией, производимой в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане.

Азербайджан и Казахстан будут прокладывать электрокабель в рамках своих морских границ, в полном соответствии с Конвенцией о статусе Каспия, подписанной странами региона в 2018 году. Напомним, что в 2019 году Казахстан и Азербайджан объявили о начале прокладки оптоволоконного кабеля по дну моря. Проект TransCaspian Fiber Optic призван связать Китай и Евросоюз.

Ресурсы, полученные в результате межсистемного соединения энергосистем трех стран, проделают до Европы немалый путь. Но проект того стоит. Он поможет странам Центральной Азии выйти к Black Sea Energy - энергокоридору через Черное море.

Азербайджан и страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом солнечной и ветряной энергии. Относительно низкая плотность населения, большая территория и много солнечных дней в году суммарно делают наши страны уникальной площадкой для развития зеленой энергетики. Совместное участие в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии, позволит каждой из стран обеспечить эффективное использование своего потенциала.

Конечно, есть и проблемы. В частности, очень высокая стоимость модернизации существующей инфраструктуры по выработке электроэнергии в Центральной Азии. Настолько высокая, что международные финансовые структуры не берутся финансировать проекты целиком, а лишь делают точечные вливания в отдельные компоненты. Объединение энергосистем трех наших стран позволит в какой-то степени решить проблему. Не исключено, что по мере реализации проекта Черноморской ЛЭП будет расти интерес к инвестированию в каспийский подводный кабель и энергетическую инфраструктуру Казахстана и Узбекистана. Судя по всему, Европа очень заинтересована в импорте электроэнергии, даже с таких больших расстояний.

Как правило, европейские страны невелики по площади и имеют большую плотность населения. Между тем, солнечные и ветровые электростанции требуют наличия больших пространств. Попытки компенсировать отсутствие пространства для крупной солнечной электростанции какими-то нововведениями обойдутся еще дороже. В такой ситуации импорт зеленой энергии обойдется куда дешевле.

Следует также учесть, что Казахстан, и Узбекистан могут сыграть большую роль и в сфере добычи критического сырья, которым богаты эти страны и которое используется в производстве солнечных панелей, ветряков и батарей. Например, Казахстан на сегодняшний день производит 19 из 34 видов критического сырья Евросоюза.

Одним словом, регион привлекателен и с точки зрения возможностей использования ВИЭ, и с точки зрения добычи сырья и производства оборудования для генерации зеленой энергии. Думается, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан постараются использовать эти свои преимущества сполна.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "Ekologiya və ətraf mühitin mühafizəsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.