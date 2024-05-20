Свет для Европы – успеет ли Армения на уходящий поезд?

Автор: Лейла Таривердиева

Армении не везет с серьезными проектами. Вероятно, не везет и с несерьезными, просто в СМИ о них не пишут. Недавно в очередной раз было отложено строительство линии электропередачи Армения-Грузия и двух обслуживающих ее подстанций. Никто не хочет с этой страной работать. В тендере участвовали только два претендента. Один из них объявил о своем банкротстве, а второй, компания Siemens, не представила финансового предложения, объяснив это занятостью на других рынках. В Армении уже начали догадываться, что международный бизнес просто избегает ведения какой-либо долгосрочной деятельности в Армении, учитывая существующие риски безопасности и высокую степень непредсказуемости, и об этом пишут армянские СМИ и блогеры. Добавим к этому, что многолетняя роль регионального тупика оставила определенный отпечаток, и избавиться от этого клейма будет не так уж и легко.

ЛЭП Армения-Грузия должна была быть введена в эксплуатацию в 2019 году и стать частью энергетического коридора Север-Юг. Частью того же коридора должна была стать 3-я ЛЭП Иран-Армения, которая так же не построена. По мнению армянских экспертов, это приведет к вытеснению Армении из региональных электроэнергетических проектов.

Заметим, что армянские эксперты слишком оптимистичны. На самом деле эти проблемы уже практически вытеснили Армению из тех проектов, которые реализуются в настоящее время. Для нее сейчас главное - не опоздать к тем, что еще не стартовали. Возможно, при содействии Евросоюза ей удастся успеть со строительством электропроводной инфраструктуры к завершению проекта Черноморского кабеля, который обеспечит поставку зеленой энергии из Азербайджана (а в перспективе и из Центральной Азии) в Европу. Пока же отсутствие инфраструктуры лишает Армению возможностей участия в энергетической интеграции.

Тем временем, Азербайджан продолжает делать шаги в направлении расширения и усиления энергетических сетей страны и региона. В скором времени заработает единая электросеть, которая свяжет Азербайджан, Иран и Россию. Идет работа над проектом создания энергетического коридора Север-Юг с участием трех этих стран с целью синхронизации их электрических сетей.

А в начале мая в Ташкенте был подписан очень важный документ - Меморандум о сотрудничестве в сфере интеграции энергосистем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. На днях было объявлено о начале разработки технико-экономического обоснования проекта. ТЭО должно быть готово к концу текущего года.

Проведена предварительная работа со странами Евросоюза, которые выразили заинтересованность в приобретении чистой электроэнергии из нашего региона. Планируется использовать ветропотенциал прикаспийской зоны и зоны Арала для выработки электроэнергии, которая пойдет на экспорт. Подписанный в Ташкенте Меморандум предполагает, что стороны намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли зеленой энергией, производимой в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане. Уже разработан проект технического задания по прокладке глубоководного кабеля по дну Каспия. В рамках задания будет разработана предполагаемая бизнес-модель развития международных трансмиссионных коридоров (финансирование, поток доходов и владение) для продажи зеленой энергии в страны Европейского Союза. Этот проект лег в основу меморандума о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем трех стран.

Прокладка подводного электрокабеля перешла в плоскость практически осуществимых проектов после принятия Конвенции о правовом статусе Каспия в 2018 году. Согласно так называемой "Конституции Каспия", "определение трассы для прокладки подводных кабелей и трубопроводов осуществляется по согласованию со стороной, через сектор дна которой должен быть проведен подводный кабель или трубопровод". В ноябре 2019 года Казахстан и Азербайджан объявили о начале прокладки оптоволоконной линии связи (ВОЛС) по дну Каспия TransCaspian Fiber Optic (TCFO). По прогнозам казахской стороны, кабель свяжет Китай и Евросоюз через Каспийское море и Азербайджан.

Теперь пришла очередь и глубоководного электрического кабеля. В ноябре 2023 года Баку, Ташкент и Астана достигли договоренности о создании совместного предприятия по экспорту зеленой энергии в Европу. Ресурсы, полученные в результате межсистемного соединения энергосистем трех стран, проделают до Европы немалый путь. Но проект того стоит.

Напомним, что соглашение о реализации проекта Black Sea Energy между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией было подписано в декабре 2022 года в Бухаресте. Оно предполагает прокладку подводного кабеля мощностью 1 ГВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок зеленой электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы. В прошлом году Евросоюз предложил присоединиться к проекту и Армении. Но ее участие пока под большим вопросом. Все по той же причине - отсутствие соответствующей электропроводной инфраструктуры.

Азербайджан и страны Центральной Азии обладают значительным потенциалом солнечной и ветряной энергии. Относительно низкая плотность населения, большая территория и много солнечных дней в году суммарно делают наши страны уникальной площадкой для развития зеленой энергетики. Совместное участие в проектах, связанных с альтернативными источниками энергии, позволит каждой из стран обеспечить эффективное использование своего потенциала в данной сфере экономики. В этой плоскости есть и некоторые проблемы. В частности, очень высокая стоимость модернизации существующей инфраструктуры по выработке электроэнергии в Центральной Азии. Настолько высокая, что международные финансовые структуры не берутся финансировать проекты целиком, а лишь делают точечные вливания в отдельные компоненты. Объединение энергосистем трех наших стран позволит в какой-то степени решить проблему. Не исключено, что по мере реализации проекта Черноморской ЛЭП будет расти интерес к инвестированию в каспийский подводный кабель и энергетическую инфраструктуру Казахстана и Узбекистана. Судя по всему, Европа очень заинтересована в импорте электроэнергии, даже с таких больших расстояний. Проблема в том, что страны Евросоюза, поставив амбициозную цель уже через десять лет отказаться от использования ископаемого топлива, не имеют возможностей для реализации ее собственными силами. Как правило, европейские страны невелики по площади и имеют большую плотность населения. Между тем, солнечные и ветровые электростанции требуют наличия больших пространств. Компенсировать отсутствие пространства для крупной солнечной электростанции какими-то нововведениями обойдется еще дороже, поэтому ЕС решил остановиться на импорте.

В принципе, электроэнергии много не бывает и Европе выгодно участие как можно большего числа экспортеров. Без новой ЛЭП в Грузию Армения не сможет претендовать на участие в Black Sea Energy. У этой страны есть потенциал для развития зеленой энергетики, но его разработка требует огромных вложений и наличия желающих тратить деньги в Армении иностранных подрядчиков. Пока что Еревану не удается заинтересовать западные компании. Почему именно западные? Потому что армянская сторона пожелала, чтобы ЛЭП в Грузию строила компания, реализовывавшая подобные проекты в Европе. Следовательно, в тендере не могут участвовать ни российские, ни китайские, ни турецкие компании.

Что из этого получилось - смотрите выше.