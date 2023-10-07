ЕС ищет для Армении лазейку в проектах региона, но она уже везде опоздала

Автор: Лейла Таривердиева

На встречах, проведенных Николом Пашиняном в Испании, ему была обещана поддержка Еврокомиссии для участии Армении в региональных проектах, таких, как Черноморский подводный электрический кабель.

О чем идет речь? 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В рамках достигнутого соглашения ожидается строительство подводного электрического кабеля Black Sea Energy мощностью 1000 МВт и протяженностью 1 195 километров. Кабель будет предназначен для поставок "зеленой" электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Проект подводного кабеля по доставке электроэнергии через Черное море является составной частью соглашений в сфере энергетики между ЕС в лице Еврокомиссии и Азербайджанской Республикой, а также флагманским проектом для Грузии как часть проекта ЕС Global Gateway. Проект получил полную поддержку Евросоюза и крупных финансовых институтов. После того, как было подписано соглашение в Бухаресте, армянские эксперты с горечью констатировали, что Армения полностью выбыла из региональной конкуренции в сфере электроэнергетики.

В каком качестве и с какими силами Армения может участвовать в данном проекте теперь? Она может присоединиться в качестве экспортера посредством грузинской электросети. Но вот в чем проблема - уже который год никак не начнется строительство ЛЭП Армения-Грузия. Армянские эксперты опасаются, что такими темпами она вообще никогда не будет построена. Имеющаяся в наличии старая энергетическая инфраструктура страны не годится для масштабных энергопоставок. А ведь было время, когда Армения планировала превратиться в региональный электроэнергетический хаб. В 2016 году была подписана "дорожная карта" по созданию энергокоридора Север-Юг между Арменией, Грузией, Россией и Ираном. За прошедшее время дело не сдвинулось ни на сантиметр, зато вовсю заработал энергомост Иран-Азербайджан-Россия. А Армения до сих пор не может достроить ЛЭП в сторону Ирана.

Конечно, Армению могут подключить к проекту номинально, в качестве бонуса за оказанные услуги. ЕС также может выделить кредиты на обновление энергетической инфраструктуры этой страны и строительство высоковольтной линии электропередачи в Грузию. Но Армении это, по большому счету, ничего не даст. Кроме морального удовлетворения.

Единственным проектом, который принес бы Армении экономические дивиденды и геополитические очки, мог стать Зангезурский коридор. Она впервые могла стать кому-то нужна не только как марионетка в чужих геополитических шоу, а как реальный партнер. Все, кто утверждают, что озабочены настоящим и будущим Армении, думают о ее благополучии, должны были бы поддержать азербайджанский проект. Однако, как видим, Еревану принципиально обещают другие перспективы.

Что ж, дело Азербайджана было предложить. Долго уговаривать Ереван он не будет, потому что у него всегда имеется план "Б". В отличие от Армении. По большому счету Армения Азербайджану сегодня не нужна так же, как не была нужна в предыдущие десятилетия.

Когда речь заходит о Зангезурском коридоре, в первую очередь все оборачиваются в сторону Западного Зангезура, что в Армении. Однако Южно-Аразский коридор, который свяжет Восточно-Зангезурский экономический район с Нахчванской АР через Иран, тоже имеет право так называться, так как проходит по территории Зангезура Восточного. 11 марта 2022 года в Баку был подписан исторический документ, круто изменивший повестку обсуждений вокруг судьбы региональных коммуникаций и сломавший игру Армении. Правительства двух стран поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Целью Меморандума является создание новых железнодорожных и автомобильных коммуникаций, линий связи и электроснабжения между двумя частями страны посредством территории Исламской Республики Иран. Собственно, поэтому об этом маршруте говорят как о коммуникационном коридоре, а не просто о дороге, а не потому, что речь идет о некой экстерриториальности, которую так боятся в Армении.

В пятницу, 6 октября, в районе поселка Агбенд Зангиланского района в рамках реализации Меморандума состоялась церемония закладки автомобильного моста. Мост "Агбенд", строящийся над рекой Араз, соединит автодорогу Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд протяженностью 112 километров с сетью автомобильных дорог Исламской Республики. Мост станет частью проекта коммуникационного коридора из Восточного Зангезура в Нахчыван.

Таким образом, Зангезурский коридор-2.0 реализуется, и этот важный коммуникационный проект пойдет в обход Армении. Она фактически уже потеряла этот шанс. Зато Азербайджан, откровенно говоря, наоборот, только приобрел. Хотя маршрут через Армению короче, но армянской стороне нет доверия. Даже если будут получены ее гарантии на безопасность грузов и пассажиров, нет уверенности, что эти гарантии долго продержатся. Гарантии Армении равносильны их отсутствию. Хотя бы потому, что правительство не контролирует ситуацию на территории маленькой страны. В таких условиях вопросами безопасности коридора должен будет заняться либо сам Азербайджан, либо та сторона, которой он сможет доверить своих граждан, которые будут ездить из "материковой" части страны в автономию и обратно.

Стоит обратить внимание, сколько за последнюю пару недель месседжей касательно перспектив остаться за бортом было направлено Армении с турецкой стороны. Ереван предпочел не прислушаться к "вражеским голосам". А зря. Потому что ему был предложен билет на последний уходящий поезд, но он предпочел идти пешком, рассчитывая, что кто-то его подберет и подбросит. Подобрать-то подобрали, но до куда подбросят - вот в чем вопрос. Для того, чтобы сделать Армению частью крупных региональных проектов, европейцам придется и платить, и решать все проблемы за нее. Ну, если они готовы...

Тем временем регион продолжает строить большие планы и интегрировать свои транспортно-логистические сети, которые по-прежнему обходят Армению стороной.

25 сентября этого года Президенты Азербайджана и Турции подписали Протокол о намерениях по проекту железной дороги Карс-Нахчыван между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой. Президент Азербайджана Ильхам Алиев расценил подписание протокола о намерениях по строительству железной дороги Карс-Нахчыван как историческое событие. "Уверен, что и этот проект будет успешно реализован и, таким образом, как одно из ответвлений Среднего коридора, послужит интересам и Азербайджана, и Турции, и других стран", - заявил он на церемонии подписания документа.

Турция планирует за пять лет построить и ввести дорогу в эксплуатацию. Это 224 километра путей. На двухпутной магистрали будет располагаться пять станций. Предусмотрено сооружение десяти мостов и других сооружений. Меморандум по данному проекту был подписан главами двух государств в феврале этого года. Дорога Карс-Игдыр-Аралк-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа станет частью Срединного коридора и превратит НАР в важный транзитный центр региона. В сочетании с Южно-Аразским коридором фактически возрождается исторический Шелковый путь. Выгодополучателями становятся многие страны региона.

Согласием на строительство Зангезурского коридора Армения тоже стала бы частью чего-то большого и значимого. Если бы не попыталась превратить предложение Азербайджана в источник истерики и шантажа. Ереван демонизировал очень важный и выгодный для него азербайджанский проект, выставляя его на международных площадках как доказательство неких поползновений против своей территориальной целостности. Вокруг этих истерик собралась масса благодарных слушателей, не задумывающихся, что лишают любимца последнего шанса выйти в люди. Миллиарды грантов и кредитов от Евросоюза и подачки из-за океана не сделают Армению сильной страной, не помогут ей подняться на ноги. Это могут сделать только Азербайджан, Турция и их проекты.

Ну да ладно, не хотите - не надо. Не хочет Ереван выйти из изоляции - пусть там и остается, если такая жизнь и оторванность от жизни и развития региона ему нравятся больше перспектив, предлагаемых Азербайджаном. Как говорил султан из известной киносказки, "если ему больше нравится целый горшок, чем полцарства и рука дочери моей Будур, пусть лазает по горшкам"...