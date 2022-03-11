Армянам опять объявлен шах и мат

Автор: Лейла Таривердиева

Азербайджан и Иран преподнесли сюрприз региону. 11 марта в Баку был подписан исторический документ, круто изменивший повестку обсуждений вокруг судьбы региональных коммуникаций. Правительство двух стран поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана. Если кому непонятно, о чем идет речь, поясним: коммуникации из западных регионов Азербайджана в НАР пойдут через Иран.

Пописанный меморандум можно смело назвать очередной геостратегической победой Азербайджана, результатом выверенной политики Президента Ильхама Алиева и его широкого взгляда на будущее страны и региона.

Такое решение стало большой неожиданностью для всех. Мало кто мог предполагать, что Азербайджан так виртуозно решит проблему связи с Нахчыванской автономией, повергнув в шок всех, кто противодействовал проекту Зангезурского коридора, испытывая терпение Баку. Баку дал шанс соседней Армении, но та им не воспользовалась. Долгое время в Ереване утверждали, что ни о каком коридоре договоренности нет, потом старались оттянуть обсуждение вопроса под разными предлогами, торговаться и извращать реалии, и только сейчас, спустя полтора года, в соседней стране, наконец, зашевелились, объявили тендер, заговорили о проектировании. Но поезд ушел - Азербайджан выбрал другого партнера, который понимает, в отличие от Армении, цену региональному взаимодействию и выгоду от сотрудничества с Баку.

Если начать перечислять, какие проекты осуществил Азербайджан за тридцать лет своей независимости, этой займет много времени. Эта маленькая страна, пережившая две войны, оккупацию, множество других проблем, фактически изменила энергетическую и транспортную карту региона. Такое под силу не каждому большому государству, а Азербайджан это сделал. Крупномасштабные проекты, инициированные и осуществленные нашей страной, оказали значительное влияние на энергетическую безопасность, транспортно-коммуникационную и логистическую инфраструктуру региона, превратили его в хаб, оживили экономическую жизнь соседей. И что характерно для инициатив Баку - его проекты выгодны и эффективны для всех, кто принимает в них участие.

Целью меморандума является создание новой железнодорожных и автомобильных коммуникаций, линий связи и электроснабжения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской АР через территорию Ирана. В рамках этой цели планируется построить четыре моста через реку Араз, в том числе два автомобильных (с пешеходным переходом) и два железнодорожных, а также инфраструктуру связи и энергоснабжения. Эта инфраструктура будет располагаться на расстоянии 5 километров от границы Ирана с Арменией. Азербайджан и Иран каждый на своей стороне границы построят пропускные пункты, способные принимать ежедневно минимум 1000 единиц грузового транспорта из расчета на 500 входов и 500 выходов. Отсюда будут следовать грузы, идущие на экспорт, импорт или направляемые транзитом через наши страны.

Проектная документация будет готовиться компанией, которая будет избрана сторонами в соответствии с национальным законодательством.

Все расходы по подготовке, строительству и контролю проектной документации автомобильного моста, соединяющего Восточно-Зангезурский экономический район с Ираном, а также линий связи и электропередач возьмет на себя азербайджанская сторона. Иран, соответственно, за свой счет осуществит такие же операции для строительства автомобильного моста, соединяющего иранскую территорию с Ордубадским районом НАР. Для проектирования и строительства мостов будет создана совместная рабочая группа. Кроме того, стороны, согласно меморандуму, должны обеспечить строительство, расширение и реконструкцию автомобильных дорог на территории своих государств, а также строительство подъездных путей к автомобильным мостам. Все вопросы, связанные с финансированием проектов, будут решены в течение шести месяцев.

Меморандум заключен между Азербайджаном и ИРИ, но нетрудно просчитать, какую важность эта новая линия коммуникаций будет представлять для других стран региона и для международной логистики в этой части мира в целом. С этой точки зрения можно говорить о том, что азербайджано-иранский проект внесет стратегические коррективы в транспортно-логистическую карту не только наших стран. И не будем забывать, что все это стало возможно благодаря победе Азербайджана в 44-дневной войне и освобождения всех приграничных с Ираном территорий.

Для успешного международного сотрудничества очень большое значение имеют прагматизм и умение договариваться. Шантаж, спекуляции, обман совершенно недопустимы, потому что тот, кто пытается идти таким путем, теряет или же остается вовсе ни с чем. Историческое, чрезвычайно прагматичное и четко просчитанное решение реализовать проект с Ираном, конечно, не означает, что проект коридора через Западный Зангезур закрыт. Но он уже не будет иметь для Азербайджана то значение, какое закладывалось первоначально, не будет приоритетным, а это несколько меняет ситуацию. Теперь Зангезурский коридор уже больше нужен Армении. И так, в принципе, было с самого начала - Зангезурский коридор мог принести этой стране совершенно незаслуженные ею дивиденды. Но в Армении неправильно поняли настойчивость Баку. Там почему-то решили, что он будет готов на все, чтобы построить дорогу в Нахчыван, что он будет готов терпеть все капризы, попытки шантажа, позволит спекулировать на своих интересах. Было подготовлено технико-экономическое обоснование открытия транспортных линий и линий электропередач вдоль Зангезурского коридора, в проект были заложены, в том числе и армянские интересы. Однако в Ереване уперли руки в боки и начали торговаться, уверенные, что вот теперь Азербайджан полностью зависит от армянской стороны.

Проблема выведения Нахчывана из блокады блестяще решена. Как армянская сторона собирается решать свои проблемы, это уже ее дело. А ведь всего недели две назад Никол Пашинян объявил о проекте "армянского перекрестка", строил планы, в которые, наконец, после полутора лет торгов и шантажа, был включен и Зангезурский коридор. Хотя все это были только планы, не имеющая финансовых и технических возможностей Армения не сумела бы осуществить все задуманное в короткие сроки, даже если бы подошла к договоренностям ответственно. Азербайджан долго и терпеливо ждал, Президент Азербайджана настойчиво напоминал о Зангезурском коридоре, вслед за чем с армянской стороны обязательно следовали истерики и опровержения. Нет так нет, на нет, как говорится, и суда нет.

Баку показал, что у него всегда имеется альтернатива. Он продемонстрировал, что всегда имеет под рукой несколько вариантов достижения своих целей, и загнать его в угол абсолютно невозможно. И в данном случае выбран вариант более безопасный и прогнозируемый, чем армянский. Армения страна нестабильная и трудно прогнозируемая, в ней царит перманентный хаос, который создает такие же перманентные риски. Коммуникации, идущие через Иран, более надежны и не требуют специальной охраны, в отличие от тех, которые могли бы пройти через Армению. Так что азербайджанская сторона ничего не потеряла, кроме ожидавшейся головной боли. Армения же потеряла возможность встроиться в экономическую жизнь региона, стать ее частью, стать кому-то реально нужной.

И главное - она потеряла инструмент шантажа. Как она теперь собирается торговаться с Азербайджаном в вопросе открытия коммуникаций, остановившихся после оккупации в начале 90-х, представления не имеем. Впрочем, это уже не наша забота.