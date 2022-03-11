Подписание Меморандума с Ираном о создании новых коммуникационных связей является историческим событием

Подписание Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию Ирана является историческим событием.

Как передает Day.Az, об этом сказал в пятницу помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что сегодня Президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с министром дорог и градостроительства Ирана, сопредседателем Госкомиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах Рустамом Гасеми, особо подчеркнул, что новый коридор станет важным международным коридором как для транспорта, так и для электроэнергии.

"Глава государства держит в центре постоянного внимания этот важный транспортно-коммуникационный проект, соответствующим структурам даны поручения по его реализации. В результате реализации этого проекта будет положен конец многолетней политике Армении по блокаде Нахчывана. Между двумя регионами Азербайджана - Восточным Зангезуром и Нахчываном - через иранскую территорию будет создана автомобильная, железнодорожная, электроэнергетическая связь", - сказал помощник Президента.

Было отмечено, что проект также меняет транспортно-коммуникационную картину в регионе в целом. Соединяя Азербайджан, Иран и Турцию, он создает основу для нового коридора в Евразии, включающего в себя автомобильные, железные дороги, линии электропередачи и цифровую связь.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что восстановление территориальной целостности Азербайджана в результате 44-дневной войны, обеспечение контроля над относящейся к стране частью азербайджано-иранской границы, названной Президентом Азербайджана "границей дружбы", позволило осуществить этот транспортно-коммуникационный проект.

"Подписание Меморандума о взаимопонимании приходится на 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Ираном. Важную роль в реализации этого проекта играют отношения дружбы, взаимного доверия и соседства, сложившиеся за 30 лет между двумя странами. Уверены, что новый коридор создаст благоприятные возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания народов региона, расширения торгово-экономических связей".