Подпись Президента Ильхама Алиева обеспечила энергобезопасность Европы

Автор: Лейла Таривердиева

2023 год можно с полным правом назвать для Европы годом Азербайджана. Помимо того, что еще ряд стран начнет получать азербайджанский газ, перейдет в стадию практической реализации и проект обеспечения европейцев зеленой энергией из этой южно-кавказской страны. Использование возобновляемых источников энергии, "озеленение" азербайджанской экономики, привлечение иностранных инвестиций в альтернативную энергетику - одна из важных составляющих экономической стратегии Президента Ильхама Алиева. Благодаря дальновидной энергетической политике главы государства Азербайджан делает уверенные шаги в области возобновляемых источников энергии и превращается в экспортера уже и электроэнергии.

17 декабря в Бухаресте состоялось подписание "Соглашения между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии". Подписи под документом поставили Президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и премьер-министр Румынии Николае Чукэ. В церемонии участвовали Президент Румынии Клаус Йоханнис и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В распространенном накануне подписания сообщении администрации главы румынского государства отмечено, что соглашение основывается на интересах четырех государств, которых объединяет стремление к укреплению национальной и региональной энергетической безопасности в бассейне Черного моря, диверсификации источников энергии, освоению производственного потенциала возобновляемой энергии в каспийской зоне и увеличению доли возобновляемой энергии в национальном энергетическом балансе. Было отмечено, что четырехстороннее соглашение создаст финансовые и технические рамки для реализации проекта подводного кабеля по доставке "зеленой энергии" из Азербайджана в Румынию через Грузию и Черное море и последующей передачи энергии в Венгрию и другие страны Европы.

Говоря на пленарном заседании в связи с подписанием соглашения о роли Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы, Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2023 году Азербайджан экспортирует в Европу не менее 11,6 миллиарда кубометров газа. Помимо этого страна планирует еще более расширить географию экспорта своего газа. Так, накануне SOCAR и "Ромгаз" подписали соглашение о поставке газа из Азербайджана в Румынию, начиная с 1 января 2023 года. А теперь, подчеркнул он, Азербайджан превращается и в важного поставщика электроэнергии на европейский рынок. Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии станет еще одним нашим общим вкладом в обеспечение энергетической безопасности Европы, данный документ является чрезвычайно важным соглашением для создания безопасности в области зеленой энергии, заявил Президент Азербайджана.

Проект подводного кабеля по доставке электроэнергии через Черное море является составной частью соглашений в сфере энергетики между ЕС в лице Еврокомиссии и Азербайджанской Республикой, а также флагманским проектом для Грузии как часть проекта ЕС Global Gateway.

Тема подводного кабеля через Черное море возникла не сегодня. В декабре прошлого года грузинские СМИ сообщали, что при поддержке Всемирного банка начата подготовка ТЭО строительства ЛЭП по дну Черного моря, который соединит Грузию с энергетическим рынком Европейского Союза. Тогда еще речь не шла об Азербайджане. Однако в марте этого года на встрече министров энергетики Азербайджана и Румынии, посвященной прокладке подводного оптоволоконного кабеля через Азербайджан, Грузию по дну Черного моря в Румынию, министр Парвиз Шахбазов отметил, что реализуемые проекты в области возобновляемой энергетики и планы по реализации потенциала ветровой энергии на море в будущем могут сделать Азербайджан важным партнером Европы в области экспорта электроэнергии и водорода, вырабатываемых из источников зеленой энергии. В начале апреля этот вопрос в очередной раз обсудили министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и члены миссии Всемирного банка. О присоединении своей страны к проекту поставок азербайджанской зеленой электроэнергии заявил также министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Таким образом, к проекту присоединились две страны Евросоюза, что обеспечило ему поддержку ЕС.

29 апреля на встрече с участниками международной конференции "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество", Президент Ильхам Алиев сообщил, что Баку уже оценивает "возможности присоединения к проектам линий электропередачи между Румынией и Грузией по дну Черного моря, которые будут первоначально использованы нами, потому что мы производим и экспортируем, как говорится, получаемую экстра-электроэнергию в 4 страны и планируем расширить это. Европа, наряду с газом, нуждается и в нашей электроэнергии". Во время визита в Грузию 24 октября Президент Ильхам Алиев заявил, что "новый проект, который предстоит реализовать, связан с электроэнергией. Азербайджан стремится экспортировать свою электроэнергию на мировые рынки. Разумеется, мы будем осуществлять экспорт через территорию Грузии". Через три дня, 27 октября премьер Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Будапешт, и на совместной пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна особо заинтересована в данном проекте. "Мы хотим разработать новую масштабную систему электроснабжения, энергоносители для которой будут поставляться из Азербайджана в Венгрию через Грузию и Румынию. Это позволило бы нам заменить большие объемы природного газа, который мы сегодня используем в Венгрии для производства электроэнергии".

У стран Европы уже есть немалый опыт партнерства с азербайджанской стороной, и потому европейцы с готовностью и смело присоединяются к проектам, завязанным на Азербайджане. "Азербайджан является надежным энергетическим партнером Европы", - заявила на церемонии в Бухаресте председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

11 декабря в ходе первого заседания Совета инициативы Global Gateway при участии председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Верховного представителя/вице-президента Жозепа Борреля, комиссаров Оливера Вархейи и Ютты Урпилайнен, а также министров иностранных дел государств-членов ЕС состоялась презентация проекта. Суммарные инвестиции в проект экспорта зеленой энергии с Южного Кавказа в Европу оцениваются в 2,3 миллиарда евро. В инициативе Global Gateway участвуют ЕС, страны-члены и их финансовые учреждения и институты развития, включая Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

В 2023 году планируется завершить разработку технико-экономического обоснования проекта. Азербайджанская сторона уже заявила, что Минэнерго АР рассчитывает при финансовой поддержке Всемирного банка к концу 2023 года завершить разработку ТЭО. Проект предусматривает прокладку ЛЭП и кабеля цифровой связи между Грузией и Румынией мощностью передачи энергии 1000 МВт и протяженностью 1195 км.

Создающийся коридор позволит Азербайджану диверсифицировать экспорт электроэнергии. В настоящее время страна экспортирует электроэнергию соседям (за исключением Армении). В 2021 году Азербайджан поставил соседним странам рекордные 1,673 миллиардов кВт/ч электроэнергии, что почти на 50 процентов больше, чем в предыдущем году. При этом сама страна полностью обеспечивает себя. Кроме того, освобожденные от армянской оккупации территории богаты на источники зеленой энергии и расширение экспорта никак не скажется на энергоснабжении самого Азербайджана. После реализации инициативы Global Gateway зеленая энергия из Азербайджана пойдет и на европейские рынки. Данный проект станет еще одним энергокоридором, связывающим Каспийское и Черное моря. Отметим, что именно Азербайджан рассматривается в качестве основного поставщика электроэнергии для проекта Global Gateway.

Ранее Президент Ильхам Алиев назвал цифры, подтверждающие большой потенциал освобожденных территорий в плане возобновляемых источников энергии. Этот потенциал составляет 7 200 МВт солнечной и 2 000 МВт ветряной энергии.

Для реализации этого потенциала в течение четырех лет планируется строительство ветряных, солнечных и гидроэлектростанций общей мощностью 780 МВт. Превращение Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов в зоны зеленой энергии очень важно для экологического фона страны и региона и позволит Азербайджану к 2050 году достичь поставленной цели - снизить выбросы углерода на 40 процентов.

В заключение напомним, что в июле прошлого года Президент Ильхам Алиев утвердил закон "Об использовании возобновляемых источников энергии", который определяет правовые, экономические и организационные основы использования возобновляемых источников энергии в общем производстве электроэнергии, а также регулирует механизмы поддержки для стимулирования производства электроэнергии.