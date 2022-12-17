Азербайджан - надежный энергетический партнер Европы.

Об этом заявила в субботу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в преддверии церемонии подписания Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии в Бухаресте, передает Day.Az.

"Подписанный нами документ еще больше сблизит Европейский союз с партнерами на Южном Кавказе", - подчеркнула глава Еврокомиссии.

Это соглашение, добавила фон дер Ляйен, также поможет достичь целей по "очистке" энергетики, стоящих перед всеми регионами.