Президент Ильхам Алиев: Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров

Согласно резолюции номер 853 Совета Безопасности ООН, должен быть составлен обновленный временной график вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Соответствующие институты ООН должны внести вклад в исполнение резолюций Совета Безопасности ООН и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. Резолюции Совета Безопасности ООН не имеют временных ограничений. Они находятся в силе до исполнения. А искажение резолюций Совета Безопасности ООН неприемлемо.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении в видеоформате на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что армяно-азербайджанский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены полностью. Нагорный Карабах - древняя и историческая азербайджанская земля. Карабах - это Азербайджан!