Президент Ильхам Алиев выступил в общих дебатах в видеоформате 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

24 сентября состоялись общие дебаты 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил в видеоформате на общих дебатах.

Выступление Президента Ильхама Алиева

Господин Председатель,

Господин Генеральный секретарь,

Уважаемые главы государств и правительств.

Поздравляю председателя 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН господина Волкана Бозкыра с избранием на этот пост. Мы рады избранию представителя братской Турции на этот престижный пост. Хочу заверить вас в том, что Азербайджан сделает все для того, чтобы поддержать вас в этой ответственной и почетной работе.

Согласно Повестке дня Целей устойчивого развития до 2030 года, "устойчивое развитие невозможно без мира, а мир невозможен без устойчивого развития". Для обеспечения устойчивого международного мира и безопасности необходимо положить конец оккупации. Необходимо обеспечить соблюдение норм и принципов международного права и выполнение резолюций Совета Безопасности ООН.

Более 30 лет около 20 процентов территории Азербайджана находится под оккупацией Армении. Армения, грубо нарушив Устав ООН, применила военную силу против Азербайджана, оккупировала Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов Азербайджана. Более миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Армения осуществила на оккупированных территориях этническую чистку против азербайджанского населения. Все азербайджанское население было изгнано с оккупированных территорий. Армения совершила против азербайджанских гражданских лиц ряд военных преступлений и преступлений против человечности. Для того, чтобы избежать ответственности за оккупацию наших земель, Армения создала на этих территориях криминальный, террористический, самопровозглашенный режим.

В 1992 году Армения совершила Ходжалинский геноцид, в результате которого были убиты 613 мирных жителей, включая 106 женщин и 63 ребенка. Более десяти стран признали Ходжалинский геноцид. Четыре резолюции Совета Безопасности ООН требуют немедленного, полного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана.

В некоторых случаях резолюции Совета Безопасности ООН выполняются в течение нескольких дней. А Армения около 30 лет продолжает игнорировать резолюции Совета Безопасности ООН. Против Армении, являющейся государством-оккупантом, должны быть применены санкции.

Грубо нарушая нормы международного права, Армения проводит политику незаконного заселения на оккупированных территориях. В то время, когда внимание международной общественности, в том числе Азербайджана, направлено на устранение последствий взрыва в Бейруте, Армения, воспользовавшись ситуацией, занимается размещением ливанцев армянского происхождения на оккупированных территориях Азербайджана.

Незаконное заселение - серьезное нарушение международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года. Это - военное преступление. Незаконное заселение оккупированных территорий Азербайджана не может иметь правовой силы.

На территории сегодняшней Армении уничтожено и разграблено культурное наследие азербайджанского народа. Армения также разрушила исторические и религиозные памятники Азербайджана на наших оккупированных территориях. Цель - стереть там все следы азербайджанцев.

Армения незаконно эксплуатирует природные ресурсы на оккупированных территориях и использует водные ресурсы для создания искусственного экологического кризиса. Армения, добывающая золото и другие ценные металлы и минералы на оккупированных территориях Азербайджана, экспортирует их на международные рынки. Это - схема незаконной бизнес-деятельности и отмывания грязных денег.

Международные компании, незаконно эксплуатирующие природные ресурсы Азербайджана, столкнутся с юридической ответственностью, если немедленно не прекратят свою незаконную деятельность. Азербайджан уже начал предпринимать юридические шаги против лиц и компаний, занимающихся незаконной эксплуатацией наших природных ресурсов на оккупированных территориях.

Армения преднамеренно берет под прицел мирных граждан и совершает провокации вдоль линии соприкосновения войск и армяно-азербайджанской границы.

В апреле 2016 года Армения предприняла широмасштабную военную атаку на Азербайджан. В результате этой атаки были убиты 6 мирных жителей, в том числе один ребенок, ранены 26 мирных граждан. Вооруженные силы Азербайджана осуществили контрнаступательные меры и освободили часть оккупированных земель.

В результате целенаправленной атаки Армении в 2017 году были убиты двухлетняя Захра Гулиева и ее бабушка.

12 июля 2020 года Армения прибегла к очередной провокации в направлении государственной границы. В результате артиллерийского обстрела Товузского района Азербайджана погибли наши военные и 76-летний мирный житель, был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре.

Целью провокации было создать новый источник напряженности в регионе, отодвинуть на второй план вопрос оккупации Арменией азербайджанских территорий, вовлечь в конфликт третьи государства и нанести ущерб стратегической инфраструктуре Азербайджана. Наряду с этим, они попытались отвлечь внимание народа от нарастующих социально-экономических проблем в Армении.

Однако ответ Азербайджана был решительным, и Армения не смогла добиться ни одной из своих целей. Армения в очередной раз потерпела военное поражение. Обратившись за военной поддержкой к Организации Договора о коллективной безопасности, Армения признала свое поражение.

Недавно армянская диверсионная группа предприняла попытку перейти линию соприкосновения. 23 августа 2020 года главарь этой группы был схвачен азербайджанскими военными. Он признался в том, что группа планировала террористические акты против азербайджанских военных и гражданских лиц.

Правительство Армении отвергло предложение азербайджанской стороны об обмене пленными по принципу "всех на всех". Азербайджанские гражданские лица Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в плен при посещении могил родителей на оккупированных территориях и подвергнуты пыткам. Они более шести лет находятся в плену.

Организованные в марте текущего года на оккупированных землях Азербайджана пресловутые "выборы" явились очередной провокацией. Эти "выборы", как и прежние были осуждены и отвергнуты международной общественностью, в том числе сопредседателями Минской группы ОБСЕ, Движением неприсоединения, Организацией исламского сотрудничества, Европейским Союзом, Европарламентом и др.

Незаконное присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана является большой угрозой региональному миру и безопасности. Армения пытается сорвать мирный процесс, осуществляемый при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Цель Армении - сохранить нынешний статус-кво, связанный с оккупацией, и добиться аннексии оккупированных территорий. В противовес конструктивной позиции Азербайджана премьер-министр Армении целенаправленно подрывает формат и суть переговорного процесса. Его заявление "Карабах - это Армения" является серьезным ударом по переговорному процессу. Его неприемлемые "семь условий" нами были отвергнуты. У нас единственное условие для достижения мира: вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий Азербайджана. Весь мир признает Нагорный Карабах как составную часть Азербайджана.

Премьер-министр Армении объявил о создании вооруженных групп ополченцев, состоящих из десятков тысяч гражданских лиц, которых будут принуждать к участию в военных операциях против Азербайджана. Министр обороны Армении призывает к "новой войне за новые территории". Армения угрожает нанесением ударов по крупным городам и важной гражданской инфраструктуре Азербайджана - Мингячевирскому водохранилищу и расположенному близ Баку одному из крупнейших в мире нефтегазовых терминалов - Сангачальскому терминалу, который обеспечивает энергетическую безопасность десятков государств.

Армения привлекает наемников и террористов из разных стран, использует их против Азербайджана. Армения - страна, спонсирующая терроризм. Армения совершила более 30 террористических актов против Азербайджана. У нас есть достоверные данные о присутствии на наших оккупированных территориях армянской террористической организации АСАЛА.

Армянские террористы убили 24 турецких дипломатов. Член террористической организации АСАЛА по имени Варужан Карапетян, который совершил террористический акт в парижском аэропорту Орли, убив граждан различных стран, впоследствии был экстрадирован в Армению и помилован президентом Армении. Этот террорист воспринимается в Армении как герой.

Армения недавно приняла военную доктрину и стратегию национальной безопасности, которые имеют агрессивный и наступательный характер. В стратегии национальной безопасности отражены расистские, шовинистические и азербайджанофобские мысли.

Прославление нацизма является государственной политикой Армении. Пресловутый нацистский генерал Гарегин Нжде превратился в "национального героя". После Второй мировой войны он был арестован, лишен свободы на 25 лет и умер в тюрьме. В центре столицы Армении возведен 6-метровый памятник Нжде. В Армении также прославляются члены ряда других подобных АСАЛА террористических организаций.

Враждебные азербайджанофобские заявления руководства Армении и совершаемые провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой войне против Азербайджана. Мы призываем ООН и международную общественность сдерживать Армению от очередной военной агрессии.

Ответственность за провокации и эскалацию напряженности полностью ложится на военно-политическое руководство Армении.

К сожалению, деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов. Переговоры не должны вестись ради имитации, они должны быть нацеленными на результат и содержательными.

Президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США в своих заявлениях подчеркнули неприемлемость статус-кво. Мы приветствуем эти заявления, однако заявлений недостаточно. Мы нуждаемся в реальных шагах.

Наше почти 30-летнее участие в переговорном процессе является наглядным примером нашей приверженности миру. Все 11 членов Минской группы ОБСЕ должны активно участвовать в процессе.

Согласно резолюции номер 853 Совета Безопасности ООН, должен быть составлен обновленный временной график вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Соответствующие институты ООН должны внести вклад в исполнение резолюций Совета Безопасности ООН и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на родные земли. Резолюции Совета Безопасности ООН не имеют временных ограничений. Они находятся в силе до исполнения. А искажение резолюций Совета Безопасности ООН неприемлемо.

Армяно-азербайджанский конфликт должен быть разрешен в рамках территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть восстановлены полностью. Нагорный Карабах - древняя и историческая азербайджанская земля. Карабах - это Азербайджан!

Мы серьезно обеспокоены нарастающими поставками оружия Армении, особенно после военной провокации, совершенной Арменией в направлении Товузского района Азербайджана. Горячая фаза столкновений на государственной границе завершилась 16 июля. Со следующего дня - с 17 июля до сентября мы были свидетелями поставок военными грузовыми самолетами в Армению более тысячи тонн военного оборудования. Если учесть, что Армения является одной из самых бедных стран мира и не обладает возможностью тратить миллиарды долларов на оружие, то можно прийти к выводу, что оружие ей передается бесплатно.

Поставки оружия стране-оккупанту, которая провела этнические чистки, серьезно подрывают мирные переговоры и поощряют государство-оккупанта на новые военные провокации. В этом контексте мы призываем все страны воздержаться от поставок оружия в Армению.

Из-за агрессии против Азербайджана Армения продолжает сталкиваться с глубоким демографическим, социальным и экономическим кризисом. Два года назад в Армении произошла смена режима, однако фашистская идеология государства-неудачника остается неизменной.

В Армении широко нарушаются права человека. Судьи подвергаются давлению и шантажу, журналисты, оппозиционные активисты и политические оппоненты арестовываются деспотическим режимом. В Армении фактически установлена диктатура.

Против двух бывших президентов страны возбуждены уголовные дела. Депутатов парламента задерживают, несмотря на то, что они обладают неприкосновенностью.

Армянский журналист и политик Мгер Егизарян в январе 2019 года умер в тюрьме в результате объявленной им голодовки. Однако международные организации, чьей обязанностью является следить за демократией и соблюдением прав человека в мире, не отреагировали на это. Human Rights Watch, Amnesty İnternational, Freedom House и другие закрывают глаза на насильственные и бесчеловечные действия деспотического режима в Армении. Причиной этого может быть то, что режим Пашиняна финансируется и поддерживается Соросом, который спонсирует многие так называемые "неправительственные организации", занимающиеся правами человека в мире.

Политические отношения в этой стране достигли кризисной отметки. Страна более 20 лет управлялась полевыми командирами. А нынешнее политическое руководство продолжает опыт прежних режимов. До тех пор, пока не будут устранены результаты военной агрессии против Азербайджана, Армения будет оставаться лишенной перспектив развития.

Единственной страной, выступившей против выдвинутой Азербайджаном инициативы проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с COVID-19, была Армения. При том, что ситуация с коронавирусом в Армении ужасающая. Армения выступила против этой инициативы только потому, что она была выдвинута Азербайджаном. Выступать против такой инициативы - продукт иррационального мышления. Это - очередное проявление господствующей в Армении и поощряемой правительством азербайджанофобии. Молодому поколению в Армении прививается ненависть к азербайджанскому народу.

Несмотря на трудности, вызванные оккупацией со стороны Армении, Азербайджан смог создать стабильное, современное, демократическое и мультикультуральное государство. Развитие демократии и защита прав человека входят в число основных приоритетов нашего правительства. Полностью обеспечиваются все фундаментальные права, в том числе свобода выражения, свобода медиа, свобода собраний, свобода вероисповедания и развитие гражданского общества. Несколько месяцев назад мы выступили с инициативой широкого политического диалога. Все основные политические партии поддержали эту инициативу. Успешно начавшийся этот политический диалог усилит нашу политическую систему и послужит устойчивому развитию Азербайджана.

В течение последних 17 лет экономика Азербайджана стремительно развивалась, валовой внутренний продукт вырос в 3 раза. За минувшие 17 лет бедность в Азербайджане сократилась с 49 до 5 процентов. За последние 17 лет в нашей стране были отстроены заново или капитально отремонтированы более 3700 школ. Уровень грамотности в стране составляет около 100 процентов. Азербайджан, добившийся большого прогресса в реализации Целей устойчивого развития, является одной из немногих стран, которая за короткий срок дважды добровольно представила в ООН национальный отчет. По Индексу Целей устойчивого развития, вошедших в Отчет устойчивого развития на 2020 год, Азербайджан занимает 54-е место среди 166 стран.

Азербайджан активно участвует в таких проектах региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, стал важным и надежным транспортно-логистическим центром Евразии. Мы сдали в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт грузоперевалочной способностью 25 миллионов тонн. По Индексу глобальной конкурентоспособности, опубликованному Давосским экономическим форумом, Азербайджан занимает среди 141 страны 11-е место по эффективности железнодорожных услуг, 12-е место по эффективности услуг воздушного транспорта, 25-е место по эффективности услуг морских портов и 27-е место по качеству дорожной инфраструктуры.

Азербайджан является членом международного космического клуба. У нас три спутника - два телекоммуникационных, а один для наблюдения за поверхностью Земли. 80 процентов нашего населения являются пользователями интернета.

Мы принимаем эффективные меры для решения проблемы дефицита питьевой воды, возникшей из-за изменения климата. Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение, добровольно взял на себя обязательство по уменьшению на 35 процентов к 2030 году по сравнению с базовым 1990-м годом эмиссии газов, создающих парниковый эффект. В Азербайджане для производства электроэнергии используются чистый с экологической точки зрения природный газ и гидроэлектростанции.

Мультикультурализм - образ жизни азербайджанского народа. Мы представляем миру пример терпимости и сосуществования. Начатый Азербайджаном в 2008 году "Бакинский процесс" имеет целью укрепление диалога и сотрудничества между мусульманским миром и Европой и поддерживается ООН. Проводимый в Азербайджане раз в два года Всемирный форум по межкультурному диалогу резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН признан как "основная глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога".

В 2016 году в Азербайджане был проведен VII Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. Кроме того, в 2015 году Азербайджан принимал первые Европейские игры, а в 2017 году - IV Игры исламской солидарности. Эти спортивные соревнования также стали важным вкладом в межкультурный диалог.

В 2016 году Азербайджан посетил с визитом Папа Римский. В феврале этого года состоялся мой визит в Ватикан, где произошла моя встреча с Папой Франциском. В ходе встречи Папа Франциск назвал Азербайджан "Примером настоящей толерантности".

Азербайджан придает очень большое значение восстановлению мечетей, церквей и синагог. Мы реализовали в различных странах совместные проекты по реставрации таких религиозных и исторических памятников.

Пандемия коронавируса в корне изменила ситуацию в мире, в результате чего возникли новые реалии. Ожидалось, что вирус в первую очередь окажет влияние на развивающиеся страны. Однако пандемия серьезно повлияла и на развитые страны. Это доказывает, что вирус не знает границ. Мы можем преодолеть пандемию только благодаря взаимной поддержке и совместным усилиям.

Азербайджан вовремя предпринял необходимые шаги для предотвращения распространения вируса. Прогресс Азербайджана в достижении Целей развития тысячелетия и Целей устойчивого развития позволил ему эффективно бороться с пандемией. Инфраструктура здравоохранения в Азербайджане достигла значительного развития и была реконструирована, за последние 17 лет построено и капитально отремонтировано около 700 больниц.

В результате принятых мер ситуация в стране, связанная с COVID-19, находится под контролем. Несмотря на экономические трудности, вызванные пандемией, жизнь и здоровье наших граждан являются для нас приоритетом. С целью обеспечения экономической стабильности, макроэкономической и финансовой устойчивости, а также решения вопросов, связанных с безработицей, был представлен пакет социально-экономической помощи в размере 2 миллиардов долларов. Меры социальной поддержки охватывают примерно 5 миллионов граждан, то есть половину населения страны.

Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Мы двумя равными траншами оказали добровольную финансовую помощь Всемирной организации здравоохранения в объеме 10 миллионов долларов. Второй транш был предназначен для государств-членов Движения неприсоединения. Азербайджан в связи с коронавирусом оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.

В 2016 году Азербайджанская Республика единогласным решением 120 стран была избрана председателем Движения неприсоединения. На состоявшемся в октябре 2019 года в Баку XVIII Саммите Движения неприсоединения на уровне глав государств и правительств Азербайджан принял председательство. Как я отметил в своем выступлении на Саммите, Азербайджан будет делать все возможное во имя защиты интересов членов Движения неприсоединения. Азербайджан будет отстаивать справедливость и международное право.

По нашей инициативе в мае 2020 года был проведен чрезвычайный Саммит Движения неприсоединения в видеоформате, посвященный борьбе с коронавирусом. На Саммите от имени Движения неприсоединения я выступил с инициативой проведения Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с коронавирусом на уровне глав государств и правительств. Эту инициативу поддержали более 130 стран-членов ООН.

Считаю, что Специальная сессия сыграет рамочную роль в комплексном обсуждении всех сфер, на которые повлияла пандемия, и внесет вклад в усилия по устранению ее последствий.

Международный мир и безопасность, влияние пандемии на государства мира требуют солидарности между странами. В этом смысле я хотел бы выдвинуть несколько предложений:

-В постпандемический период важно проведение реформ в рамках международных организаций, это - веление времени. С этой точки зрения необходимо уделить особое внимание повышению роли и авторитета ООН на глобальном уровне, ее возможностям адекватно отвечать на вызовы современности.

-Невыполнение резолюций Совета Безопасности подрывает авторитет ООН. Необходимо создать механизмы выполнения резолюций Совета Безопасности.

-В период пандемии беженцы и вынужденные переселенцы превратились в самую уязвимую группу. Актуальность вопроса безопасного и достойного возвращения на родные земли людей, входящих в эту уязвимую группу, возрастает.

-Доступность вакцины и обеспечение ее справедливого распределения являются важным вопросом и самые слаборазвитые страны должны получить ее бесплатно. С этой точки зрения здесь должны быть созданы дополнительные механизмы контроля.

-Необходимо внимательно проанализировать круг негативного влияния пандемии на выполнение различными странами Целей устойчивого развития и определить пути решения.

Спасибо за внимание.