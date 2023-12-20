Казань, Лиссабон, Карабах - Пашинян опять все перепутал

Автор: Лейла Таривердиева

Честно говоря, перепалка между Москвой и Ереваном насчет того, кто из них первым признал Карабах частью Азербайджана и кто больше виноват в провале армянского дела, выглядит до невозможности глупо. По сути, российская и армянская стороны обвиняют друг друга в том, в чем ни одна из сторон не виновата. Главным "виновником" конца оккупации и завершения многолетнего кровавого конфликта является Азербайджан. Азербайджанская армия освободила земли, несмотря на многосторонний сговор против нашей страны. И Москве с Ереваном пора перестать препираться, доказывая друг другу, кто из них больше виноват в том, что тридцатилетней оккупации был положен конец и армянские мечты об азербайджанских землях с треском развалились безо всякой надежды на реанимацию.

Как и ожидалось, недавнее заявление Президента России Владимира Путина, в очередной раз обвинившего Пашиняна в том, что тот первым "отказался от Карабаха", встретило бурную ответную реакцию в Ереване. Странная логика Москвы в этом вопросе удивляет и нас, потому что из таких заявлений неминуемо следует, что Россия не признает целостность Азербайджана и, если бы не болтливость Пашиняна, помогла бы армянам с реваншем. В принципе, мы знаем, что на самом деле это не так и что эти заявления происходят только из желания оправдаться перед бывшим форпостом и выставить в неблагоприятном свете руководство Армении. Но, думаем, российской стороне стоит подобрать для этого другие аргументы, не ставящие под сомнение целостность дружественного ей Азербайджана. Да и стоит ли оправдываться перед армянами? Армянство стольким обязано России, что ему вовек не расплатиться.

Но что сказано, уже сказано и услышано. В Армении вообще политику делают ушами, а не головой. У Еревана большие уши, особенно хорошо они улавливают то, что доносится из Москвы. То, что говорят в Париже или где-то еще, армянские локаторы воспринимают через раз.

После интервью Путина, премьер-министр Армении поспешил ответить российскому лидеру через СМИ. В интервью Общественному телевидению Никол Пашинян наговорил очень много всякого, чего наверняка не поняли и его соплеменники. Он забросал слушателей какими-то датами и фактами, которые в общей массе должны были оставить в тени публичное признание им самим территориальной целостности Азербайджана и свалить всю вину за поражение на такую-сякую Россию. Россия, в его версии, виновата и в том, что ничего не сделала для спасения суверенитета самой Армении, на который, оказывается, строил планы коварный Баку. Одним словом, в исполнении Никола получилась не история дипломатического и военного провала Армении, а история заговора. Что Никол хотел сказать массой бессмысленных подробностей, ведомо только ему.

Кстати, об ушах. Пашинян обвиняет Россию в признании Карабаха частью Азербайджана, но не упоминает, что и сестренка Франция ведь сделала то же самое. Правда, сказанное Макроном в ноябре 2020 года на встрече с диаспорой не было предназначено для посторонних ушей, но так уж вышло, что запись его чудесного голоса просочилась в соцсети. "Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет согласия Азербайджана как суверенного государства, мы не можем вмешиваться в его дела", - сказал Президент Франции, оправдываясь перед отдавшим ему голоса армянством. Макрон не говорил этого с официальной трибуны, но слово, как известно, не воробей. И армянам должно быть ясно, что кроме заявлений Франция больше ничем не сможет им помочь в осуществлении их гнусных планов. Париж очень старается подвести под эти планы правовую базу руками ООН, но пока что у него ничего не получается.

Пойдем далее. Как цитируют армянские СМИ, Пашинян, рассказывая о переговорах прежних лет заявил, что "в августе 2016 года был представлен третий документ, в котором сообщалось, что Совет Безопасности ООН, после консультаций со всеми сторонами, принял решение по вопросу будущего Нагорного Карабаха. Это решение включало в себя рассмотрение вопроса о промежуточном статусе, тем самым отменяя Казанские договоренности. Согласно этим договоренностям, тогдашний статус-кво рассматривался как промежуточный статус".

Не знаем, кто снабдил Никола этой аргументацией, но армянский премьер явно не в курсе того, о чем говорит. Пашиняну стоит более критично относиться к тезисам, которые подкладывают ему помощники. У него очень некомпетентная команда, и премьеру нужно быть постоянно начеку, чтобы не оказываться в неловкой ситуации. Хотя бы просто прогугливать то, чем снабжают его не владеющие ситуацией пропагандисты. На самом деле ни в Казани в 2011 году, ни после апрельских боев в 2016 году никаких договоренностей по статусу оккупированного Карабаха не было, поэтому обнулить или отменить какие-то договоренности было просто физически невозможно.

Саммит в Казани состоялся в июне 2011 года и к нему международные посредники с Армении очень активно готовились, рассчитывая дожать ситуацию и заставить Баку подписаться под серьезными уступками армянской стороне и фактической потерей Карабаха. Разработанный документ был назван чуть ли не жемчужиной международной дипломатии. Патронировавший переговоры Дмитрий Медведев аж впал в депрессию от разочарования, когда на встрече Президент Ильхам Алиев внес в подготовленный документ десять поправок. Серж Саргсян тоже рассчитывал вернуться в Ереван триумфатором и был взбешен. То есть саммит в Казани завершился ничем. Никаких договоренностей там подписано не было и, следовательно, отменять в 2016 году тоже было нечего. Никаких промежуточных статусов Азербайджан не принял. Никол, ну как же можно не знать элементарных вещей?

Президента Азербайджана так же пытались путем международного давления заставить подписаться под проармянским документом и после апрельских боев 2016 года. Состоялись две встречи - в Вене и в Санкт-Петербурге. Тогдашний глава МИД РА Налбандян первоначально уверял, что Ильхам Алиев договоренности подписал, но потом все же признался - ни в Вене, ни в Санкт-Петербурге Президент Азербайджана ничего не подписывал.

В многолетнем переговорном процессе не было никаких договоренностей, которые бы закрепили статус-кво и дали армянам в руки козыри. А так как Азербайджан всегда находился в правовом поле, все, что могли сделать Ереван и поддерживавшие его посредники - это давить на Баку и шантажировать руководство республики.

Кстати, многие мировые СМИ в июне 2011 года обратили внимание на то, что через пару дней после встречи в Казани, Президент Ильхам Алиев принимал масштабный военный парад в честь 20-летия восстановления независимости Азербайджана. Выступая перед началом парада, он заявил, что армянская оккупация это временное явление и территориальная целостность страны любым путем будет восстановлена.

В Азербайджане всегда стремились решить вопрос мирным путем, но, говоря откровенно, не очень на это рассчитывали. Пашиняну просто не повезло, что освободительная война пришлась именно на его правление.

Никол Пашинян плохо знает не только о том, что было до него, но даже о том, в чем участвовал лично и под чем подписывался. О том же Трехстороннем заявлении. Правда, никто не видел, как и когда Никол подписал этот документ, но его подпись там вроде как есть. Обвиняя Россию в нарушении своих обязательств как миротворца, армянский премьер явно не понимает суть миротворческой миссии как таковой. Эти его неуклюжие попытки выгородить себя не будем цитировать. Не стоит. А вот следующая цитата очень занимательна: "Мы говорили о снижении планки статуса Нагорного Карабаха, чтобы попытаться сделать так, чтобы он соответствовал восприятиям международного сообщества, то есть того, что было декларировано на Лиссабонском саммите 1996-го года".

Тут мы с Пашиняном спорить не будем. Действительно, саммит ОБСЕ в Лиссабоне поставил крест на вопросе "независимости" Карабаха. На международном уровне было заявлено, что сепаратисты могут рассчитывать только на статус высокой автономии в составе Азербайджана. Но это не было "снижение планки", как говорит Никол, это была катастрофа для армянской стороны. У Армении из-под ног выбили табуретку и она тридцать лет болталась, пытаясь сбросить петлю оккупации, которую сама же затянула у себя на шее.

Теперь Армении ничего не остается - только ждать ответа Баку на предложения Еревана по мирному договору, о чем поведал в интервью Пашинян. Между прочим, азербайджанская сторона ждала ответа армян долгих семь месяцев. Так что Никол может пока расслабиться.