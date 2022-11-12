"Не будем питать иллюзий. Карабах - это Азербайджан"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, после долгого процесса торможения головного мозга, внезапно очнулся и открыто заявил, что признает Карабах территорией Азербайджана.

"Международное сообщество, в том числе, Армения признают Карабах частью Азербайджана", - сказал он в эфире Общественного телевидения Армении.

"Несмотря на то, что Армения наложила вето, Лиссабонский саммит ОБСЕ 1996 года зафиксировал, что проблема Карабаха должна быть решена в рамках территориальной целостности Азербайджана. Позиции всех стран известны также резолюциями СБ ООН 1993 года. Армения также признала, что Карабах - это часть Азербайджана. В 2007 году признала. Сколько можно не констатировать это? Вопрос в том, хотим мы или не хотим видеть это? Может, все наши проблемы исходят из того, что мы не видим этого", - сказал Пашинян.

На замечание журналиста, что, по утверждению Баку, Армения, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, признает Карабах частью Азербайджана, Пашинян ответил: "Алма-Атинская декларация является частью нашего законодательства. Она ратифицирована Верховным советом Армении в феврале 1992 года. Если я скажу, что не принимаю Алма-Атинскую декларацию, то получится, что не признаю законодательство Армении".

Пашинян также подчеркнул, что нет такой страны, которая не признает Карабах частью Азербайджана, и "не надо питать иллюзий": "Сколько бы ни было больно и трудно, мы должны столкнуться с этой реальностью".

На фоне таких слов волей-неволей напрашивается один логичный вопрос - ну а чего тогда Воваевич визжал, что "Карабах - это Армения и точка", чем полностью сорвал переговорный процесс и довел все до войны? Да, армянский премьер был тогда "под градусом", но ведь и после отрезвления он не отказывался от своих слов до тех пор, пока ВС Азербайджана не посадили Армению на место, заставив Ереван подписать акт капитуляции. Значит по-хорошему Воваевич понимать не умеет, как и весь армянский народ. Нужно принуждать понимать, что собственно и было сделано.

С тех пор прошло два года, военная победа Баку была закреплена дипломатическими успехами, а у Еревана, экономика которого с каждым днем пробивает все новое дно, не осталось никаких вариантов, кроме как подписать мирный договор до конца года. Кстати, в интервью Пашинян коснулся и этого вопроса, заявив, что непременно все подпишет.

Конечно, пахнет, как всегда, блефом и попыткой затянуть время, но Азербайджан прекрасно знает, как останавливать финты армянской стороны. Так что, у Воваевича нет выхода.