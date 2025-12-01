https://news.day.az/azerinews/1799075.html Ramiz Mehdiyevin oğlu vəzifəsindən azad edildi - RƏSMİ Ramiz Mehdiyevin oğlu general-mayor Teymur Mehdiyev fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq FHN-dən bildirilib.
