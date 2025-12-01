Ramiz Mehdiyevin oğlu vəzifəsindən azad edildi

Ramiz Mehdiyevin oğlu general-mayor Teymur Mehdiyev fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq FHN-dən bildirilib.