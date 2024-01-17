Армяне не дают покоя душе Веры Бессантиной - есть ли границы у армянской пропаганды?

Автор: Лейла Таривердиева

С приближением очередной даты 20 января в армянских и проармянских СМИ нарастает истерика. Странно как-то - трагедия постигла нас, а говорят о событиях января 1990 года больше армяне и их кукловоды. В азербайджанских СМИ и соцсетях очень мало материалов на эту тему. Не потому что мы забыли - такое разве забудешь? А потому что азербайджанский народ не любит плакать, жаловаться и превращать трагедии в пиар-кампании. В отличие от наших соседей, у нас вызывать к себе жалость считается унизительным и недостойным занятием. Трудные времена есть в истории каждого народа. Главное то, как народ смог выйти из ситуации и нашел ли в себе силы идти дальше. На долю азербайджанского народа пришлось много бед, но он сумел преодолеть все трудности с высоко поднятой головой и не обагрив рук невинной кровью.

Между тем, у армянской стороны игра на слезах и соплях это что-то вроде национального спорта. Более того, наши соседи завидуют чужим трагедиям. Например, они страшно завидуют еврейскому народу из-за Холокоста. Увидев, какое внимание уделяет мир трагедии евреев, армяне поспешили придумать и себе "геноцид", оформив все как полагается в мировых столицах, но ничего за это не получив. Армяне очень этим недовольны. Дело, думается, в том, что кошмарная выдумка, приправленная пещерной ненавистью и территориальными аппетитами армянства, никому не показалось реалистичной. В общем-то, весь мир знает, что стоит за мнимым "геноцидом", но пока это оружие может пригодиться против Турции, оно не будет разряжено.

Так же завидуют соседи и трагедии 20 января. Поэтому все годы пытаются как-то пристроиться к тем событиям и перевести внимание на себя любимых. Мол, они тогда пережили стотысячный по счету "геноцид" и все должны забыть о расстрелянных советской армией мирных жителях Баку и переключиться на мнимые страдания армян. И самое мерзкое это даже не извращенная фантазия армянского агитпропа, а попытки через собственную интерпретацию новейшей истории региона столкнуть народы, посеять рознь и ненависть, постараться что-то при этом урвать для себя.

В соцсетях и армянских СМИ уже с прошлой недели начался "челлендж" на тему "расскажи страшную историю про русских в Азербайджане". Так называемая "русская община Карабаха", состоящая из этнических армян и асоциальных личностей, распространяет видео с рассказами жен советских военнослужащих, которым после того, что их мужья сотворили в ночь с 19 на 20 января 1990 года, пришлось семейно перемещаться из Азербайджана. Но все это преподносится совершенно в ином свете, женщины и дети выдаются за жертв "русских погромов", якобы бегущих от "азербайджанских зверств". Рассчитывая восстановить против титульной нации русских граждан Азербайджана, они напрасно тратят время. Да, в тот период, поддавшись армянской пропаганде, утверждавшей, что "вы следующие", определенная часть русского населения Баку покинула республику, но большинство очень скоро вернулись обратно. Сегодня в Азербайджане проживает более 120 тысяч граждан русской национальности. Это не релоканты, как в Армении, а жители страны уже в котором поколении, в том числе пережившие январь 1990 года.

В то время, как оставшаяся не у дел "русская община Карабаха" (отмечавшая, между прочим, в прошлом году масленицу на месте убийства мирных жителей Ходжалы), пытается внести раздор между азербайджанцами и русскими, армянский агитпроп сосредоточил основные усилия на еврейском направлении. Дело в том, что Армения давно и прочно утвердила за собой имидж антисемитского государства. Антисемитизм, порожденный исторической завистью армянства к еврейскому народу, всегда находится в Армении под рукой. Стоит Израилю сделать что-то, что не понравится армянам, стоит какому-то израильскому эксперту выказаться хорошо об Азербайджане и Победе, как в Ереване начинают осквернять синагогу (она в Армении всего одна), а в армянском сегменте соцсетей возбуждаются фашиствующие элементы.

На днях мы с большим удивлением узнали, что, оказывается, в января 1990 года имели место "армяно-еврейские погромы". Самое отвратительное, что в своей лжи армянская сторона не задумывается об этических рамках. Некий армянский политолог выступил в эфире российско-армянского СМИ и более часа рассказывал не имевшие место в реальности истории, притягивая за уши факты, перевирая реалии и буквально оскорбляя память мертвых. Иллюстрируя "армяно-еврейские погромы", он вспомнил о семнадцатилетней Вере Бессантиной, убитой в своей квартире в ночь ввода в Баку советских войск. Как известно, входившие в город вооруженные силы не разбирали целей. Этот политолог, или как там его, представил Веру как якобы убитую за неделю до Кровавого января азербайджанцами девочку, со смаком выкладывал надуманные подробности. В принципе, будучи пещерным армянским националистом, этому типу не пришлось особо напрягать воображение - методика убийств армянскому нацизму знакома на практике.

Почему армяне уцепились именно за Веру Бессантину? Потому что она была еврейкой, и нездоровые фантазии и вариации на эту тему, как рассуждают пропагандисты, могут выставить азербайджанский народ и Азербайджан в неблагоприятном свете. Эти негодяи не задумываются, как ранят родных и близких тех, о ком сочиняют небылицы. Пусть найдут в Интернете рассказ матери девочки - Людмилы Бессантиной, на глазах которой была ранена в живот дочь. Пусть посочувствуют женщине, которая из-за блокады улиц советской бронетехникой не смогла довести девочку до больницы живой. Пока скорая лавировала, спасаясь от танков и пуль, а потом простаивала на обочине с раненым врачом и умирающей пациенткой, все закончилось. Вера истекла кровью и скончалась. Вот такой была реальная история еврейской девочки Веры, жившей с мамой над магазином "Олимп" и просто захотевшей посмотреть, что происходит на улице.

Отметим, что имя Веры Бессантиной армянский агитпроп начал использовать не сегодня. Впервые молодая еврейка оказалась героиней армянской пропагандистской статьи в 2010 году. Тогда действующее в США армянское агентство "Асбарез" выставило фото Веры, назвав ее "жертвой армянских погромов", то есть армянкой. Фото было сделано 20 января сотрудником ИТАР-ТАСС Андреем Соловьевым, который передал его Азеринформ (сейчас АзерТадж), и никакого второго толкования того, что на нем отображено, быть не может. Проживавшие на тот момент в Израиле родные Веры, увидев фото в армянском СМИ, были до крайности возмущены. Азербайджано-американский совет тоже выразил протест. Поняв свой промах, армяне публикацию по быстрому удалили.

Однако еврейское происхождение Бессантиной породило "блестящую" мысль использовать погибшую девочку против Азербайджана уже в ином ракурсе. Армяне не пожелали оставить в покое память Веры. В 2019 году идею "еврейских погромов" в Баку подкинул небезызвестный Пандухт. И пошло-поехало. Так что выступивший пару дней назад в российско-армянском эфире Александр Григорян не стал первооткрывателем. Его безумная фантазия, вылившаяся, надо понимать, в некую книгу, является оскорблением памяти не только Веры Бессантиной, но и всех других, кто погиб в ту ночь.

Кто-то когда-то слышал о еврейских погромах в Азербайджане? Сами евреи впервые услышали об этом от армян, а израильские и местные эксперты еврейского происхождения подобными фактами не располагают. Наоборот, всегда говорится о том, что Азербайджан это единственная страна, где никогда не было еврейских погромов, никогда не было антисемитизма. Хотелось бы напомнить слова известного израильского политолога Михаила Финкеля. "Я уже неоднократно подчеркивал тот факт, что в Азербайджане никогда в истории не было еврейских погромов. Это очень показательный факт. И неудивительно, что местные евреи при правительстве АДР получили в Азербайджане высокие должности...То есть в республике, как и сегодня, присутствовала толерантная атмосфера, полное равноправие. Даже больше, по моим наблюдениям, азербайджанцы смотрят на еврейское население как на полностью равное себе, считая евреев азербайджанцами иудейского вероисповедания", - отмечал ранее Финкель в интервью Day.Az.

Возвращаясь к событиям января 1990 года, отметим, что для нас важнее армянских инсинуаций свидетельство ныне покойного израильского эксперта Арье Гута, уроженца Баку. В интервью израильскому телеканалу он рассказывал, что ему было 15 лет, и он помнит, как они с родителями и сестрой пережили ту страшную ночь, не зная, каким Баку предстанет 20 января. "Черный январь стал невыносимой болью для азербайджанского народа. Однако это страшная боль была болью и для еврейского народа Азербайджана. Я не отделяю в этой трагедии и еврейский народ, так как наш народ является неотъемлемой частью народа Азербайджана. В этой страшной трагедии погибли сыновья и дочери Азербайджана, среди которых и три представителя еврейского народа - врач скорой помощи Александр Мархевка, 17 летняя Вера Бессантина и Ян Меерович, получивший 22 ранения", - сказал Арье Гут.

Попытки армянской пропаганды выставить мнения израильских экспертов как следствие некоего оплаченного лоббинга, не выдерживают никакой критики. Еврейский народ может простить многое, но он никогда не забывает антисемитизма и погромов. Будь в Баку реальные еврейские погромы, жертвой которых якобы стала 17-летняя Вера Бессантина, в нашей стране не проживали бы сегодня 30 тысяч евреев. Причем, после распада СССР евреи не выезжали из республики так массово, как из той же Армении. Согласно данным на 1989 год, в Азербайджане проживало около 40 тысяч евреев. То есть численность еврейского населения в независимом Азербайджане сократилась не критически. Не знаем, о чем это говорит армянским нацистам, но нам это говорит о многом.

Армянские сказочники, пытающиеся разрушить монолитность азербайджанского общества, стараются напрасно. В нашем обществе нет лютой ненависти даже к армянам, хотя это было бы вполне оправдано. Раскрасить азербайджанское общество в нацистские цвета, в которые уже давно раскрасилась Армения, задача очень сложная. У живущих здесь народов хорошая память. Короткой она оказалась только у армян.

Кстати, семья Бессантиных была уважаемой в Баку. Тетя Веры - Гита Бессантина была в городе человеком известным и авторитетным. Много лет заведовала кинотеатром "Вэтэн", потом "Гелебе". Кто знал ее, вспоминают, что она очень любила Баку. И даже после Черного января, и даже похоронив племянницу, и даже когда после развала Союза все родные уехали в Израиль, не уезжала - держалась до последнего. Уехала она только в 1994 году, когда возраст уже не позволял жить одной, а через год после переезда скончалась. Знавшие ее говорят - не смогла прожить без Баку...

Покойся с миром, Верочка. Грязные помыслы и грязные языки пытаются сегодня использовать твое имя для черного дела. Но память о тебе слишком светла, и армянские сказочники в конце концов ослепнут.

Bu məqalə Azərbaycan Respublikasının Medianın İnkişafı Agentliyinin maliyyə yardımı ilə "dini və milli tolerantlıq, millətlərarası münasibətlərin inkişaf etdirilməsi" istiqaməti çərçivəsində hazırlanıb.