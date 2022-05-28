В то время, как повсюду шли еврейские погромы, в АДР евреев назначали в правительство

28 мая Азербайджан отмечает День независимости. Два года, с 1918 по 1920-й молодая республика наслаждалась независимостью, строилась, развивала международные связи.

Об этом сказал в комментарии Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

По словам нашего собеседника, в промежутке с 1918 по 1920 годы многие бывшие составные части империи тоже получили независимость. К сожалению, некоторые из них с самого начала своего существования в качестве независимых государств отметились еврейскими погромами.

"Если же мы посмотрим на Азербайджан, провозгласивший свою независимость в 1918 году, то увидим иную картину. Я уже неоднократно подчеркивал тот факт, что в Азербайджане никогда в истории не было еврейских погромов. Это очень показательный факт. И неудивительно, что местные евреи при правительстве АДР получили в Азербайджане высокие должности. Так, первым министром здравоохранения Азербайджанской Демократической Республики был еврей - доктор Евсей Гиндес. В парламенте АДР были представители еврейских фракций. В период АДР выходили еврейские издания - "Кавказский еврейский бюллетень", газета "Палестина", журнал "Молодежь Сиона". То есть в республике, как и сегодня, присутствовала толерантная атмосфера, полное равноправие. Даже больше, по моим наблюдениям, азербайджанцы смотрят на еврейское население как на полностью равное себе, считая евреев азербайджанцами иудейского вероисповедания", - сказал Михаил Финкель.

##1465061 ##

Израильский политолог подчеркнул, что в тот период на просторах бывшей империи шло кровопролитие. Белые армии устраивали повсюду еврейские погромы - армия Деникина, атамана Краснова, Колчака, барона Унгерна. В то время, как армия Петлюры залила Украину кровью еврейского населения - в ходе погромов было убито 200 тысяч евреев; в то время, как Красная армия в России громила евреев - в это время Азербайджан благородно, по-братски сотрудничал с еврейским населением, приглашая вместе строить, воссоздавать независимое государство.

"Общим для наших народов был не только созидательный труд. Их постигла и общая трагедия. Нельзя не вспомнить и о том, что во время мартовского геноцида 1918 года банды дашнаков наряду с азербайджанцами уничтожали и еврейское население. Так, в Губинском районе армянами были убиты как минимум три тысячи человек. В Азербайджане по сей день, вспоминая жертв того геноцида, вспоминают и убитых дашнаками евреев. А на месте массового захоронения сегодня мемориальный комплекс. Это трагические страницы нашей истории. Но сегодня праздник. И я хочу поздравить с этой датой Азербайджан и весь азербайджанский народ, независимо от национальности и вероисповедания", - резюмировал Михаил Финкель.

Лейла Таривердиева